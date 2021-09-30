Встреча Зеленского и Путина может произойти уже в конце 2020 года, заявил источник СМИ

Беседа президентов постоянно откладывалась из-за нежелания Путина говорить об оккупированных Россией территориях.

Украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в конце этого года. В противном случае возможен также вариант встречи в начале 2022 года.

Об этом "РБК Украина" сообщили в окружении Зеленского.

В Кремле не проявляют желания поднимать тему оккупированного Донбасса и Крыма, однако в Офисе президента заявляют, что президенты обсудят все вопросы. В России уже сейчас идет речь о возможности проведения встречи политиков в ближайшее время, несмотря на то, что Украина выражает желание выяснить вопрос об оккупированных территориях.

В Офисе президента на Банковой говорят, что эта встреча необходима для того, чтобы понять, можно ли вообще о чем-то договориться с Россией и будет ли это результативным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский предлагал встретиться Путину еще в апреле этого года на Донбассе, однако в России такого желания тогда не проявили. Российский президент заявил, что главе Украины на оккупированных территориях нужно говорить с "ЛНР" и "ДНР", а встреча с ним возможна только в Кремле.

Стоит отметить, что в начале сентября этого года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины возможна, но стороны никак не могут согласовать порядок переговоров. Также он отметил, что Путина смущает желание Зеленского обсудить вопрос Крыма, поэтому это также является причиной задержек.

Позже Песков озвучил другую причину того, что встреча еще не состоялась, обвинив Украину в невыполнении договоренностей, достигнутых в процессе переговоров в формате ТКГ и "нормандии". Пресс-секретарь Путина заявил, что конфликт на Донбассе "внутриукраинский", и Украина пытается впутать в это Россию.