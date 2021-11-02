Міністр оборони Таран подав у відставку

Міністр оборони Таран написав заяву про звільнення з посади.

Парламент України в середу, 3 листопада, розгляне питання про відставку низки українських міністрів та призначення нових на їхні місця.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що чинний міністр оборони Андрій Таран уже передав заяву до Верховної Ради.

Крім Тарана, нардепи розглянуть відставки:

міністра екології та довкілля Романа Абрамовського;

першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка;

віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова;

віцепрем'єра – міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Як повідомлялося раніше, під час з’їзду "Слуги народу" 1 листопада були затверджені кандидатури на міністерські крісла, що звільнилися. Так уже названого Олексія Резнікова хочуть призначити на пост міністра оборони, а на посаду голови Мінреінтеграції претендує нардеп "СН" та кандидат у мери Києва Ірина Верещук.

Очікується, що головою Мінстратегпрому стане Павло Рябікін, який донедавна обіймав посаду керівника Держмитниці.

На посаду міністра економіки розглядається кандидатура заступника глави Офісу президента Юлії Свириденко.