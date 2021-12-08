Могло бути гіршим: експерт-міжнародник знайшов позитив для України у переговорах Байдена та Путіна

Україну згадували неодноразово під час бесіди лідерів Америки та США.

Відеозустріч президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася у вівторок, 7 грудня, вкотре окреслила позиції лідерів держав. І це добре, оскільки найгіршим результатом був би зрив діалогу.

Таку думку "Телеграфу" висловив директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова Володимир Дубовик.

Він зазначив, що думки щодо деяких питань у Києва та Вашингтона сходяться. Зокрема, це зростання військової присутності РФ біля українських кордонів, питання Донбасу та Криму, моменти, що стосуються безпеки.

Пряма розмова між двома президентами не мала на увазі третю сторону, але експерт вважає, що певним чином Байден говорив і з боку України. Звірка позицій України та США відбулася перед розмовою з Путіним – український лідер Володимир Зеленський спілкувався з держсекретарем Ентоні Блінкіном.

Як раніше писав "Телеграф", Зеленський також поспілкується з Байденом. Діалог заплановано на 9 грудня.

Аналіз переговорів Байдена та Путіна читайте за посиланням: Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним