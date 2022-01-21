Ексгенпрокурор розповів, як Зеленський рятує Коломойського від в’язниці

Коломойському може загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності

Для бізнесмена Ігоря Коломойського 2021 був найбільш вдалим серед олігархів, вважає колишній голова генпрокуратури України Роман Рябошапка.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Телеграфу".

Він вважає, що деолігархізація, яку обіцяв президент Володимир Зеленський, це "інструмент з’ясування відносин" для Коломойського та його конкурентів. Робить він це руками президента.

Також Рябошапка вважає, що саме Коломойський вплинув на те, що в Україні досі не призначили голову Спеціальної антикорупційної прокуратури. Він заявив, що при призначенні незалежного антикорупційного прокурора Коломойський отримає підозру у найкоротші терміни. Ексгенпрокурор нагадав, що попередні голови ПриватБанку вже отримали підозру і наступним кроком буде аналогічний захід та притягнення до кримінальної відповідальності Коломойського.

Рябошапка вважає, що така ситуація впливає на рішення Зеленського та його виконання обіцянок перед МВФ та стратегічними партнерами. "Він рятує Коломойського", — зазначив ексгенпрокурор і додав, що добрим рік для бізнесмена був через судові рішення на його користь. Попри це НАБУ розкрило схему та розпочало кримінальну справу.

Раніше "Телеграф" писав, що президент підписав гучний закон про олігархів. Відповідно до нього для віднесення до цієї категорії потрібно відповідати чотирьом критеріям, один із яких — вплив на ЗМІ. Коломойський, як повідомлялося, залишив наглядову раду "1+1", але залишився бенефіціарним власником.

Нещодавно лідер держави "перетнувся" в одному готелі в Буковелі з бізнесменом під час своєї відпустки.