Укр

Экс-генпрокурор рассказал, как Зеленский спасает Коломойского от тюрьмы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Игорь Коломойский Новость обновлена 21 января 2022, 09:23
Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Коломойскому может грозить привлечение к уголовной ответственности.

Для бизнесмена Игоря Коломойского 2021 год был наиболее удачным среди олигархов, считает бывший глава генпрокуратуры Украины Роман Рябошапка.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

Он считает, что деолигархизация, которую обещал президент Владимир Зеленский, это "инструмент выяснения отношений" для Коломойского и его конкурентов. Делает он это руками президента.

Также Рябошапка считает, что именно Коломойский повлиял на то, что в Украине до сих пор не назначили главу Специальной антикоррупционной прокуратуры. Он заявил, что при назначении независимого антикоррупционного прокурора Коломойский получит подозрение в кратчайшие сроки. Экс-генпрокурор напомнил, что предыдущие главы ПриватБанка уже получили подозрение и следующим шагом будет аналогичная мера и привлечение к уголовной ответственности Коломойского.

Рябошапка считает, что такая ситуация влияет на решения Зеленского и его выполнение обещаний перед МВФ и стратегическими партнерами. "Он спасает Коломойского", — отметил экс-генпрокурор и добавил, что хорошим год для бизнесмена был из-за судебных решений в его пользу. Несмотря на это НАБУ раскрыло схему и начало уголовное дело.

Ранее "Телеграф" писал, что президент подписал нашумевший закон про олигархов. Согласно ему для отнесения к этой категории нужно соответствовать четырем критериям, один из которых — влияние на СМИ. Коломойский, как сообщалось, покинул наблюдательный совет "1+1", но остался бенефициарным владельцем.

Недавно лидер государства "пересекся" в одном отеле в Буковеле с бизнесменом во время своего отпуска.

Теги:
#САП #Игорь Коломойский #Владимир Зеленский
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