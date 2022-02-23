"Мінська" більше немає: ватажок бойовиків "ДНР" поставив ультиматум Києву

Пушилін вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донеччини

Ватажок терористичного квазідержавного утворення "Донецька народна республіка" Денис Пушилін заявив про те, що Україна повинна добровільно вивести війська Збройних сил з території Донецької області та наголосив на тому, що мінських угод більше немає.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інтерв'ю Пушиліна, оприлюднене у середу, 23 лютого, на YouTube-каналі "Соловйов Live".

У своїй заяві ватажок бойовиків так званої "ДНР" повідомив, що на сьогоднішній день мінських угод вже немає, а незалежність "ЛДНР" є визнаною. Окрім цього, він додав, що Україна повинна у добровільному порядку вивести війська та озброєння ЗСУ з територій "ОРДЛО".

"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, озброєні формування України. Що з цим робити? Найкращий варіант — це, щоб вони покинули територію добровільно, щоб вивезли свою зброю", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше, 21 лютого, глава російської держави Володимир Путін офіційно визнав незалежність тимчасово окупованих "ЛДНР", а також підписав договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та так званими "незалежними республіками Донбасу".

Також "Телеграф", що Росія ніяк не може визначитися з кордонами "незалежних "ЛДНР".