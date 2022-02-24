Туреччина розглядає спеціальну операцію Росії проти України як "військове втручання"
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Уряд Туреччини зробив зав’ялення.
Туреччина розглядає спеціальну операцію Росії проти України як "військове втручання".
Таке формулювання міститься у поширеній у четвер заяві адміністрації про заплановане засідання турецького керівництва, яке присвячене ситуації в Україні.
Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
На даний момент по всій території України запроваджено воєнний стан.
Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.
"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".