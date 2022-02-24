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Туреччина розглядає спеціальну операцію Росії проти України як "військове втручання"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Реджеп Ердоган Новина оновлена 24 лютого 2022, 11:07
Реджеп Ердоган

Уряд Туреччини зробив зав’ялення.

Туреччина розглядає спеціальну операцію Росії проти України як "військове втручання".

Таке формулювання міститься у поширеній у четвер заяві адміністрації про заплановане засідання турецького керівництва, яке присвячене ситуації в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

На даний момент по всій території України запроваджено воєнний стан.

Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Ердоган
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