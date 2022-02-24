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Зупинити російську агресію: Україна звернулася до Туреччини із вимогами

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Туреччина засудила агресію Росії, але практичних дій поки не застосовувала Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:36
Туреччина засудила агресію Росії, але практичних дій поки не застосовувала

Дипломати очікують наступних кроків іноземних держав

Україна після офіційного вторгнення Росії закликала Туреччину долучитися до протидії Кремлю. Серед іншого — вимагає закрити для російських кораблів протоку Дарданелли.

Про це йдеться у зверненні українського посла у Туреччині Василя Боднара, як він оприлюднив у своєму Twitter.

"Я закликаю турецьку адміністрацію допомогти Україні, — написав дипломат. — Ми вимагаємо закрити Дарданелли. Ми хочемо, щоб були введені санкції проти російської сторони".

Також він закликав всіляко протидіяти російській атаці на українську державу.

Тим часом турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що вбачає у вторгненні Росії на Донбас та інші області "військове втручання". При цьому раніше він обіцяв, що Туреччина, як чорноморська країна, обов'язково підготує для Москви гідну відповідь після визнання Володимиром Путіним незалежності "ДНР" та "ЛНР".

Як раніше повідомляв "Телеграф", армія РФ 24 лютого завдали артилерійських та ракетних ударів по українській території. Окрім цього російська армія перейшла кордон та розпочала бої у Харкові, влаштувала вибухи у передмістях Києва та інших населених пунктах.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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