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Остановить российскую агрессию: Украина обратилась к Турции с требованиями

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Турция осудила агрессию России, но практические действия пока не применяла Новость обновлена 24 февраля 2022, 10:36
Турция осудила агрессию России, но практические действия пока не применяла

Дипломаты ожидают следующих шагов иностранных государств

Украина после официального вторжения России призвала Турцию присоединиться к противодействию Кремлю. Среди прочего требует закрыть для российских кораблей пролив Дарданеллы.

Об этом говорится в обращении украинского посла в Турции Василия Боднара, как он обнародовал в своем Twitter.

"Я призываю турецкую администрацию помочь Украине, — написал дипломат. — Мы требуем закрыть Дарданеллы. Мы хотим, чтобы были введены санкции против российской стороны".

Также он призвал всячески противодействовать российской атаке на украинское государство.

Тем временем турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что видит вторжение России на Донбасс и другие области "военным вмешательством". При этом ранее он обещал, что Турция как черноморская страна обязательно подготовит для Москвы достойный ответ после признания Владимиром Путиным независимости "ДНР" и "ЛНР".

Как ранее сообщал "Телеграф", армияРФ 24 февраля нанесли артиллерийские и ракетные удары по украинской территории. Кроме этого, российская армия перешла границу и начала бои в Харькове, устроила взрывы в пригородах Киева и других населенных пунктах.

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#Украина #Россия #Война
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