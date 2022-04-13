Під британські санкції проти росії потрапив навіть Медведчук: повний список

У багатьох багатіїв починаються проблеми з капіталом

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Велика Британія розширила список санкцій проти росії, поповнивши його ще 206 іменами. Серед них — і один з найбагатших росіян Володимир Євтушенков, і дружина міністра оборони Росії Марія Лаврова і навіть затриманий напередодні при спробі втечі політик Віктор Медведчук.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

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Слід зазначити, що загальна кількість вже "заборонених" британськими санкціями росіян та "людей, які їм співчувають", постійно розширюється.

Зараз до числа 206 "щасливчиків", крім вже згаданих осіб, увійшли також глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов, колишній глава Російської залізниці (РЖД) Володимир Якунін, а також власник групи ЄСП Григорій Березкін. Також до їхньої компанії "затесався" посібник бойовиків "ДНР", один із невизнаних "депутатів" неіснуючої "республіки" Герман Кадиров.

Нижче публікуємо повний список фізичних осіб, активи яких на території Великої Британії будуть заморожені.

Нагадаємо, що про постійне посилення санкцій з боку Великої Британії попереджав і прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. Про таку позицію він заявляв під час візиту до Києва та спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Також "Телеграф" писав про те, що економічний тиск відбувається безпосередньо на членів сімей російського уряду. У тому числі, дочок кривавого диктатора володимира путіна, чиї капіталовкладення спочатку "заморозили" у США, а зовсім недавно — ще й у Японії.