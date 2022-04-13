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У путіна натякнули, що побоюються обміну Медведчука

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російська влада не поспішає з обміном Медведчука Новина оновлена 13 квітня 2022, 19:34
Російська влада не поспішає з обміном Медведчука

Кремль побоюється, що в Україні можуть заарештувати ще якихось проросійських політиків.

У російському Міністерстві закордонних справ назвали "вкрай небезпечною" пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо обміну Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.

Позицію відомства у середу, 13 квітня розтиражували російські ЗМІ.

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"МЗС Росії про пропозицію Зеленського обміняти Медведчука: вважаємо таку тенденцію вкрай небезпечною з огляду на те, що в Україні багато опозиційних політиків", — йдеться у повідомленні.

З цих слів можна зробити висновок, що Кремль боїться обмінювати полонених українських військових на кума путіна, натякаючи, що в Україні багато представників опозиції, яких нібито хтось планує затримувати, а потім говорити про обміни знову.

Нагадаємо, що арешт Віктора Медведчука відбувся 12 квітня у ході спеціальної операції Служби безпеки України. Проросійського політика в Україні підозрюють у державній зраді — до початку війни в Україні він перебував під домашнім арештом, однак 27 лютого стало відомо, що він зник.

Розшукати нардепа-втікача вдалося через 48 днів війни. У СБУ повідомили, що Медведчук хотів нарешті перетнути кордони України й незаконно сховатися в іншій державі, однак йому не допомогло навіть маскування за допомогою військової форми.

Теги:
#Україна #Кремль #Росія #Арешт #Війна #Обмін #Віктор Медведчук
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