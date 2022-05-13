"Я бездоганний, але..." Арестович пояснив, чому не збуваються його прогнози на кінець війни

Вороги зовсім не турбуються про свою "живу силу"

Найближчим часом російським окупантам доведеться відступити на Харківщині за Ізюмським напрямком, адже тактичних успіхів вони не мають. Проте конкретні терміни закінчення війни сьогодні передбачити важко — через хаотичний підхід військового керівництва росії до прийняття рішень.

Про це стало відомо із заяви радника голови ОП Олексія Арестовича у програмі "Фейгін LIVE" в ніч проти 13 травня.

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Як пояснює військовий експерт, зараз багато українців закидають йому нібито неправдиві прогнози щодо війни. Як відомо, Арестович неодноразово говорив про ймовірність припинення активних бойових дій протягом кількох тижнів ще від початку повномасштабного вторгнення.

"Я бездоганний у прогнозах, — підкреслює він, — але є один фактор, який постійно змушує мене помилятися. Жахливий ідіотизм російського політичного керівництва та командування".

За словами Олексія Арестовича, він завжди думає про російських військових, як про "людей хоча б середнього розуму", але кожне їхнє рішення переконує його в абсолютно протилежному. Експерт наголошує, що зараз у росії ще залишилися деякі резерви "живої сили" — близько 15 батальйонних тактичних груп на території Білгородської та інших областей.

"І вони — я вже звик і озвучу зараз найідіотськіший варіант, — можуть і їх кинути в бій. Для розвитку наступу. Більшого ідіотизму у військовій історії за останні п’ять з половиною тисяч років письмової історії не знайти. Але я їх знаю, я їх вже вивчив", — переконаний Арестович.

На думку радника керівника Офісу президента, поки що точних прогнозів щодо закінчення війни давати не доводиться. Втім, він точно впевнений, що зараз російська армія зайнята останнім або передостаннім настанням оперативного рівня у нинішній війні.

"Далі лише "позиціонка" зі спробою накопичити нові оперативні сили", — резюмував Олексій Арестович.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють про можливі провокації, які готують росія на двох важливих ділянках фронту. Найближчими днями, ймовірно, слід очікувати масивного обстрілу Чернігівщини та Маріуполя. Для цього використовуватимуть авіацію та артилерію.

Також "Телеграф" розповідав про загальний стан військових позицій ворога та українських захисників. Що зараз відбувається на фронті, можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв в Україні.