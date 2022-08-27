Тріо ненависників України: хто з російської еліти разом із путіним яро підтримує війну

Навіть диктаторам потрібні ті, хто їх надихає та наставляє

Російський лідер володимир путін, який серйозно помилився в розрахунках щодо війни в Україні, не є єдиним джерелом українофобії в еліті країни-агресора. У нього є серйозна підтримка в особі секретаря радбезу росії миколи патрушева, якого вважають наступником президента, і одного з найбагатших бізнесменів юрія ковальчука. Останнього, до речі, нерідко називали "гаманцем путіна", адже він контролює безліч грошових потоків у рф.

Про тріо ненависників України детальніше розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в ефірі програми "Орестократія". Експерт упевнений, що разом із путіним ці люди абсолютно божевільні у своїй ненависті як до нашої країни, так і до колективного Заходу.

Це не означає, що інші представники кола російської еліти менш войовничо налаштовані, але путін і набагато небезпечніший.

"Ці троє — супер скажені. Власне, путін, скоріше, учень у цій трійці, — говорить Піонтковський. — Інтелектуалом там більше виступає ковальчук: він зі вчених. патрушев — ідеолог російського фашизму (навіть більш явний, ніж Дугін, який філософствує)".

микола патрушев давно перебуває в російській політиці. Із 1999 до 2008 року очолював ФСБ, потім став секретарем Ради безпеки росії. Має військове звання генерала, неодноразово отримував різні державні нагороди. Один із найбільш відданих володимиру путіну людей. Поділяє його антиукраїнські погляди, а також всерйоз вважає, що різні спецслужби є "новим дворянством".

Від нього нерідко виходили гнівні висловлювання у бік США, адже саме цю країну вважає найголовнішим класовим ворогом рф. Чомусь переконаний, що американці готові позбавити росію всіх її "природних багатств", для чого були б не проти стерти цю країну з землі. Звинувачує Вашингтон у зміні української влади під час Революції Гідності, активно підтримував з 2014 року війну на Донбасі і, звичайно ж, окупацію Криму.

юрій ковальчук, який, нагадаємо, вважається "гаманцем путіна", також є одним із найближчих людей до російського диктатора. Є думка, що саме він був організатором весілля для однієї з дочок глави Кремля у 2013 році.

Про ковальчука практично нічого не чути, що робить його справжнім сірим кардиналом політики росії. При цьому він, маючи контроль над "Національною Медіа Групою", куди входять основні телеканали ("Перший канал", "Рен-ТВ", "СТС" та "П’ятий канал"), він де-факто є другою після путіна за впливовістю людиною на території "Мордора".

"ковальчук — це людина, з якою путін справді може розділити своє життя, своє бачення. І він йому довіряє", — стверджувала дослідниця Московського центру Карнегі Тетяна Станова, характеризуючи ковальчука.

Таким чином, не дивно, що путін досі перебуває на такому високому рахунку в російській політиці — оточив себе важливими людьми, які підтримують його політику не лише голослівно, а й за допомогою правоохоронних органів, а також грошей.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому, незважаючи на всі побоювання, путін все ж таки не ризикне застосувати ядерну зброю в конфлікті з Україною.

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