США вже не так бояться ескалації: як удари по аеродромах рф можуть позначитися на допомозі Україні

Пентагон не буде підтримувати удари відкрито

Удари України по військових аеродромах росії в тилу відбуваються за "мовчазної підтримки" Пентагону. Переоцінка загрози війни відбулася після початку у жовтні ракетних атак на критичну інфраструктуру.

Як зазначає The Times, "Пентагон дав Україні зелене світло на удари БПЛА по території росії". Важливість зміни оцінки в тому, що "Вашингтон з більшою ймовірністю поставить Києву зброю більшої дальності". Йдеться про коригування думки, чи може постачання озброєння ЗСУ призвести до конфлікту НАТО та росії.

За словами джерела газети, розрахунок ескалації такий самий, але все змінилося через жорстокість росіян. У США менш схвильовані тим, що удари на території рф можуть призвести до загострення, оскільки раніше оборонне відомство побоювалося ударів ядерною зброєю або країн НАТО через атаки на російській землі. Але атаки рф у відповідь були ракетними ударами по цивільних об’єктах України.

Зазначається, що публічної підтримки не варто очікувати, але джерело в Міноборони США повідомляє, що вони не можуть заборонити використовувати зброю Україні для ударів по росії, але наполягають на виконанні міжнародних законів війни та Женевської конвенції. Україна їх дотримується.

Нагадаємо, удари було завдано безпілотниками. За даними The Times, вони засновані на радянських Ту-141 "Стриж", які модифікували. Повідомляється, що такі безпілотники були задіяні в трьох ударах по військових цілях рф більш ніж 130 і 480 км від російського кордону. У статті наголошується, що якщо США нададуть Україні далекобійну зброю, здатну бити вглиб росії, побоювання можливої ескалації можуть різко зрости, але українські запити на ракети та бомбардувальники розглядаються серйозно.

Як раніше повідомляв Телеграф, в Україні за удари відповідальності не брали. Інше західне видання, цитуючи слова неназваного українського чиновника, пише про можливість ударів навіть за тисячу кілометрів від кордону. Росіяни зараз зайняті перерозподілом авіації і це вказує на те, що вони не знають, як захиститися від таких безпілотників, які не помітили сили ППО росії.