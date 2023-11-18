"Регіонали", зрадники, росіяни та їх компанії: Зеленський ввів чергові санкції проти рф на 5 та 10 років

Президент підписав два укази, якими впроваджуються обмеження проти російських викрадачів дітей та їхніх українських поплічників

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, в першому з яких впроваджуються санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. В другому документі – обмеження проти колишніх громадян України, які перейшли на бік російських терористів.

Обидва укази опубліковано на сайті президента України. Перший, за №758/2023, стосується санкцій проти зрадників України, указ за №759/2023 – росіян та російських компаній.

Серед персон, проти яких впроваджено санкції першим указом – колишній прем'єр-міністр часів Януковича, колаборант та поплічник російських терористів Микола Азаров.

Також до санкційного списку внесли колишнього міністра освіти та науки, колаборанта Дмитра Табачника, недостріляного екснардепа Олега Царьова, екснардепа Дмитра Святаша, кримського окупаційного гауляйтера Сергія Аксьонова, ватажка російської терористичної організації "ЛНР" Леоніда Пасічника, депутата російської держдуми Дмитра Сабліна та колишнього українського телеведучого, нині російського пропагандиста Юрія Кота. Проти них запроваджено обмеження строком на 10 років.

Другим указом санкції запроваджено проти 37 юридичних та 100 фізичних осіб з рф. 37 організацій – це так звані "благодійні фонди", які причетні до викрадення українських дітей та вивезення їх на територію росії. А серед фізичних осіб – російська "омбудсмен"-терорист Марія Львова-Бєлова, кримінальний злочинець міжнародного масштабу, яка знаходиться у розшуку Міжнародного кримінального суду за викрадення дітей в Україні. Санкції проти них впроваджено на п'ять років.

Як раніше розповідав "Телеграф", викрадачка дітей, терористка Львова-Бєлова скаржилася, ніби вкрадена з України дитина, яку вона "всиновила" бігає за молодшими дітьми зі словами "з'їм мо**альонка".

Нагадаємо, як раніше ми писали, один з фігурантів списку, Олег Царьов підозрюється в держзраді, зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Також Царьову нещодавно оголосили нову підозру. Тепер йому інкримінують фінансування російської росгвардії.