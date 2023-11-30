"Це наш обовʼязок": голова Міноборони Великої Британії розповів, як має програти росія

Це забезпечить стійкий мир

Представники дипломатичного світу, які були на зустрічі ОБСЄ у Скопʼє, продовжують висловлювати свою підтримку Україні. Зокрема, міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що росія повинна зазнати цілковитої поразки як у розв’язаній проти України війні, так і в спробах зірвати діяльність ОБСЄ.

За його словами, Британія продовжуватиме допомагати Україні досягти цілковитого миру. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз росія зазнає поразки у своїй незаконній війні, але вона має зазнати цілковитої поразки, так само як в спробах зірвати діяльність ОБСЄ. Ми повинні забезпечити ресурси для ОБСЄ. Це наш обов'язок", — заявив міністр ЗС.

Він зауважив, що наразі перед членами ОБСЄ стоять дуже важливі виклики, тому, переконаний він, ця організація дуже потрібна.

"Повернення війни в Європу лише підтверджує цінність організації. Її принципи мають і далі слугувати основою для миру в Європі", – додав міністр.

Він підкреслив на необхідності й надалі підтримувати Україну, що й збирається робити Британія, "щоб Україна перемогла і забезпечила стійкий мир".

"Будемо й надалі домагатися притягнення рф до відповідальності за свої дії проти принципів ОБСЄ", – наголосив він.

Раніше "Телеграф" писав, що високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попри заяви, що поїде до Скоп’є (Північна Македонія), проігнорував міністерське засідання ОБСЄ за участю глави МЗС росії Сергія Лаврова.