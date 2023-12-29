Скільки реформ Україна повинна виконати для вступу в ЄС: Стефанчук назвав цифру

Україна частково вже виконала ці вимоги, виконати інші можна буде із часом

Для того, щоб пройти далі на шляху до повноцінного вступу до Європейського Союзу, Україна повинна виконати ще низку реформ. Зараз Київ чекає на так звану переговорну рамку – список вимог, які потрібно буде виконати для вступу.

Про це розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі Національного телемарафону. За його словами, цей список буде охоплювати 35 розділів, які своєю чергою згрупують у шість тематичних блоків.

"Ми стали вже на фінішну пряму після рішення Європейської ради про початок переговорів… Це вже чітка лінія, на якій тобі дають завдання з 35 розділів щодо приведення національного законодавства відповідно до загальноєвропейського", – сказав він.

Стефанчук зазначив, що вимоги, які висуне Європейський Союз, в принципі відомі. Це будуть питання права, ринків, податків й так далі.

"Це будуть питання, пов'язані з верховенством права, питання, пов'язані з нашим ринком, оскільки його потрібно буде інтегрувати з ринком Євросоюзу, і питання, пов'язані з податковою системою, митною системою, медичним законодавством, соціальним законодавством", – пояснив спікер.

При цьому, на його думку, багато цих вимог Україна вже реалізувала. Інші можливо реалізувати з часом.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", 14 грудня лідери Євросоюзу ухвалили рішення розпочати переговори про членство України. Крім того, планують обговорити також і вступ Молдови до ЄС. Голосування сталося за відсутності противника України, Віктора Орбана, який покинув зал засідань.

Втім, головна проблема України – не Угорщина. Ряд країн-членів Європейського Союзу може сприймати Україну як конкурента в отриманні колективної підтримки. Нашу країну не чекають у ЄС з розкритими обіймами.