Україна буде декому заважати: політолог розповів, які проблеми чекають на шляху до ЄС

Лідери ЄС почнуть висувати Україні певні умови

Ряд країн-членів Європейського Союзу може сприймати Україну як конкурента в отриманні колективної підтримки. Нашу країну не чекають у ЄС з розкритими обіймами.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив директора Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, українці сприймають євроінтеграцію як входження туди, де нас чекають з розкритими обіймами.

"Насправді це не так. Ми прагнемо стати членами клубу найпотужніших на сьогодні держав світу, залишаючись при цьому найбіднішою країною Європи", – підкреслив експерт.

Говорячи про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Магда зазначив, що той хоче мати преференції у цій конкуренції. На думку експерта, Орбан розуміє, що коли Україна зрештою стане членом Європейського Союзу, вона буде отримувати з фондів розвитку значні кошти, що дозволить їй втілювати у життя проекти, на які Угорщина в принципі не спроможна, хоча зараз у цій країні досить привабливий інвестиційний клімат.

"Ба більше, ми і Польщі, і Словаччині будемо заважати в ЄС. Це абсолютно очевидно", – підкреслив Магда.

Крім того, за словами експерта, українці забувають, що до 24 лютого 2022 року питання вступу України в ЄС не стояло. Більшість політичних лідерів Європи не стикалися з цим викликом під час своїх виборчих кампаній. Тепер же, після початку переговорів про наш вступ, вони почнуть висувати Україні певні умови для руху цього питання. У тому, що Україна не стане членом ЄС через два роки, політолог впевнений на 100%.

Докладніше про те, що стоїть за регулярними демаршами Будапешта і чи може право вето Орбана стати для нас вироком у майбутніх голосуваннях щодо вступу України до ЄС читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вже не головна перешкода на шляху в ЄС: як європейці позбавили Орбана можливості шантажу України".

Нагадаємо, міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "троянським конем", який руйнує європейську єдність та захищає інтереси Росії.