Украина будет некоторым мешать: политолог рассказал, какие проблемы ждут на пути в ЕС

Лидеры ЕС начнут выдвигать Украине определенные условия

Ряд стран-членов Европейского Союза могут воспринимать Украину конкурентом в получении коллективной поддержки. Нашу страну не ждут в ЕС с распростертыми объятиями.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, украинцы воспринимают евроинтеграцию как вхождение туда, где нас ждут с распростертыми объятиями.

"На самом деле это не так. Мы стремимся стать членами клуба самых мощных на сегодняшний день государств мира, оставаясь при этом самой бедной страной Европы", - подчеркнул эксперт.

Говоря о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, Магда отметил, что тот хочет иметь преференции в этой конкуренции. По мнению эксперта, Орбан понимает, что когда Украина в конечном итоге станет членом Европейского Союза, она будет получать из фондов развития значительные средства, что позволит ей претворять в жизнь проекты, на которые Венгрия в принципе не способна, хотя сейчас в этой стране достаточно привлекательный инвестиционный климат. .

"Более того, мы и Польше, и Словакии будем мешать в ЕС. Это совершенно очевидно", — подчеркнул Магда.

Кроме того, по словам эксперта, украинцы забывают, что до 24 февраля 2022 года вопрос вступления Украины в ЕС не стоял. Большинство политических лидеров Европы не сталкивались с этим вызовом во время своих избирательных кампаний. Теперь же после начала переговоров о нашем вступлении они начнут выдвигать Украине определенные условия для движения этого вопроса. В том, что Украина не станет членом ЕС через два года, политолог уверен на 100%.

Подробнее о том, что стоит за регулярными демаршами Будапешта и может ли право вето Орбана стать для нас приговором в предстоящих голосованиях по вступлению Украины в ЕС читайте в материале "Телеграфа": "Уже не главное препятствие на пути в ЕС: как европейцы лишили Орбана возможности шантажа Украины".

Напомним, министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "троянским конем", разрушающим европейское единство и защищающим интересы России.