Сколько реформ Украина должна выполнить для вступления в ЕС: Стефанчук назвал цифру

Украина частично выполнила эти требования, выполнить другие можно будет со временем

Для того чтобы пройти дальше на пути к полноценному вступлению в Европейский Союз, Украина должна выполнить еще ряд реформ. Сейчас Киев ожидает так называемую переговорную рамку – список требований, которые нужно будет выполнить для вступления.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире Национального телемарафона. По его словам, этот список будет охватывать 35 разделов, которые в свою очередь сгруппируют в шесть тематических блоков.

"Мы стали уже на финишную прямую после решения Европейского совета о начале переговоров… Это уже четкая линия, на которой тебе дают задачи из 35 разделов по приведению национального законодательства в соответствии с общеевропейским", – сказал он.

Стефанчук отметил, что требования, предъявляемые Европейским Союзом, в принципе известны. Это будут вопросы права, рынков, налогов и так далее.

"Это будут вопросы, связанные с верховенством права, вопросы, связанные с нашим рынком, поскольку его нужно будет интегрировать с рынком Евросоюза, и вопросы, связанные с налоговой системой, таможенной системой, медицинским законодательством, социальным законодательством", – объяснил спикер.

При этом, по его мнению, многие из этих требований Украина уже реализовала. Остальные возможно реализовать со временем.

Напомним, как писал "Телеграф", 14 декабря лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Кроме того, планируется обсудить также и вступление Молдовы в ЕС. Голосование произошло в отсутствие противника Украины, Виктора Орбана, покинувшего зал заседаний.

Впрочем, главная проблема Украины – не Венгрия. Ряд стран-членов Европейского Союза могут воспринимать Украину конкурентом в получении коллективной поддержки. Нашу страну не ждут в ЕС с распростертыми объятиями.