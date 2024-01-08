У Польщі пригрозили заблокувати угоду про вільну торгівлю з Україною: які умови диктують

Вважають, що ЄС занадто відритий

Розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною на 2024-2025 роки можуть заблокувати. За словами польського єврокомісара із питань сільського господарства Януш Войцеховський, він піде на такий крок, якщо у документі не буде враховано його пропозицій щодо торгових обмежень для України.

Така заява була подана в офіційному листі Войцеховського на адресу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса. Про це пише польський мовник RMF24.

За даними польського видання, у вівторок, 9 січня, у Брюсселі завершуються міжвідомчі узгодження щодо продовження дії цієї угоди з 5 червня цього року на наступний рік.

Войцеховський наполегливо заявив, що він заблокує розпорядження, якщо у нього не додадуть захисні механізми для внутрішнього ринку ЄС від дестабілізації з боку надмірного напливу українських продуктів. Також єврокомісар наполягає на введенні квот щодо ввезення з України цукру і м’яса птиці.

"Продовження торговельних привілеїв для України, які передбачено в розпорядженні ЄС, дія якого завершується цього року, без захисних механізмів та кількісних обмежень загрожує спричинити чергову кризу щодо надлишку імпортної сільськогосподарської продукції з України",- йдеться у листі.

Він переконаний, що ЄС має "переосмислити концепцію своєї допомоги (Україні – ред.), яка передбачає необмежену відкритість".

На думку Войцеховського, необхідно на європейському рівні підтримати транзит українських товарів до морських портів ЄС, щоб українське збіжжя могло потрапляти на ринки азійських та африканських країн.

Зауважимо, що за даними польського мовника, позицію Войцеховського в Єврокомісії поділяють не всі. Зокрема, служби єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса прагнуть послаблення чинних обмежень. Також вони хочуть скасувати можливості тимчасового запровадження ембарго ЄС у разі значного напливу продуктів з України (на вимогу Польщі Єврокомісія вводила ембарго на українське зерно з квітня по вересень минулого року). Домбровскіс аргументує це принципами вільного ринку і потребою допомогти Україні. Подібну точку зору має також дотримується президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща не має наміру знімати ембарго на ввезення українського зерна. Щобільше, заборона на ввезення української продукції буде безстроковою.