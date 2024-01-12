В Україні знайшли альтернативу виборам? Як можна оновити Кабмін

Експерт Євген Магда вказав на законний механізм оновлення виконавчої влади

Щоб посилити свої позиції на фоні розмов про прямі "переговори" з РФ про закінчення війни, Україні потрібно зробити низку кроків всередині країни, один з яких — рішуче оновлення Кабміну із залученням всіх політичних сил.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда, коментуючи кроки Києва у відповідь на так звані "миротворчі" поради, які час від часу лунають із Заходу.

За його словами, західні еліти у своїй масі не зацікавлені в поразці Росії у війні. Однак на Заході політики цього не скажуть прямо, а будуть говорити, що це нібито Україна щось не допрацьовує.

— То що ми можемо сказати у відповідь і що нам потрібно у цій ситуації робити? Україна має здійснювати зміни у себе всередині. Лише внутрішніми змінами в державі — секвестром бюджету (один з радикальних антикризових заходів зі скороченням дохідної та видаткової частин кошторису країни, у тому числі з "урізанням" захищених статей. — Авт.), створенням уряду національної єдності, формуванням нової політики щодо самої себе і відносно Росії. Іншими словами, демонстрацією власної, якщо хочете, запеклості у боротьбі з РФ, ми можемо створити подібні речі (сильні позиції. — Авт.), — каже Євген Магда.

Він аргументує, що у противному разі ні на що Україна сподіватися не зможе, і "якщо ми належним чином не будемо вибудовувати зміни всередині країни, то розраховувати на допомогу з боку Заходу — марна справа".

Втім, нагадаємо, що після початку російської агресії проти України 2014 року під час президентської каденції Петра Порошенка ніхто уряд національної єдності не створював, і такого публічного обговорення не було.

Слід зазначити, що за Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, і уряд як центральний орган виконавчої влади формує саме Верховна Рада, а прем'єр призначається парламентом за поданням президента. Таким чином, існує легальний механізм для оновлення Кабміну в обхід виборів.

Докладніше про те, чому на Заході дедалі частіше стали лунати розмови про переговори України та РФ, читайте на "Телеграфі" у статті: "Україну знову схиляють до перемовин із Путіним? Чи погодиться Київ і в якому форматі".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, розмови про вибори/не вибори в Україні під час війни вирішили закруглити. Відповідний меморандум, як з’ясувалося, підписали ще у першій половині листопада 2023 року представники всіх фракцій Верховної Ради. Політсили вирішили, що вибори (і президентські, і парламентські) в країні пройдуть лише через шість місяців (як мінімум) після офіційного скасування воєнного стану.