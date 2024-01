Україну знову схиляють до перемовин із Путіним? Чи погодиться Київ і в якому форматі

У США заговорили про зміну стратегії у війні з РФ

У публічній площині знову звучать ідеї про мирні переговори України та Росії. Цього разу тема спливла у контексті "миротворчого" посередництва Італії. Так, у четвер, 11 січня, президент Володимир Зеленський у Таллінні, відповідаючи на запитання про можливий тиск на Київ задля мирних перемовин з Москвою, запевнив, що жодних подібних переговорів у нього з Італією не було.

"Щодо інших бойових планів — поки все вирішується в кабінетах України", — наголосив він.

"Телеграф" з'ясовував, що це за оновлена "мирна" дискусія та чому Україну цьогоріч схилятимуть до перемовин з Путіним.

США переглянули підхід до війни з РФ?

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року у низці американських видань з'явились публікації, що нібито адміністрація президента Джо Байдена перегляне стратегію Штатів на війну України з Росією і, можливо, радитиме перейти до якоїсь "оборонної моделі" чи навіть до поступок Москві щодо окупованих територій (у тому числі за столом переговорів).

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін зазначав, що не бачить приводів для переговорного процесу Києва з Москвою.

— Я не бачу, щоб якісь щонайменші притомні контакти (України і РФ. — Авт.) починалися найближчим часом. Я не бачу таких можливостей для будь-кого з ключових гравців, які тут задіяні. Звісно, це стосується нас, але також це стосується і американців, європейців та й, врешті-решт, російського режиму. Починати такі розмови буде складно з огляду і на передвиборчий рік у Штатах. Одночасно всі чекають, чи не з'явиться там після виборів республіканська адміністрація і чи буде вона кращою для Кремля. Принаймні росіяни на це сподіваються.

Як на мене, тільки після виборів у США можуть початися якісь контакти. Однак я не кажу про повноцінні переговори, оскільки це інша річ, — зазначав дипломат і додав, що до подібних публікацій в західній пресі ставиться спокійно і виключає будь-які "зради".

Чи можуть початися контакти з Путіним і на яких рівнях?

Виключають старт переговорного процесу і в українському парламенті. Відповідаючи на запитання "Телеграфу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва, нардеп із фракції "Слуга Народу" Олександр Мережко зазначив, що якихось деталей можливої зміни такої стратегії США щодо війни та російської агресії нема.

— Але натомість є заяви, до речі неодноразові, президента Байдена, з яких випливає декілька важливих принципів і засад: по-перше, ніхто не буде змушувати Україну сідати за стіл переговорів і вести перемовини. Бо це суверенне право України. Про це заявлялось неодноразово. Тож у мене нема побоювань, що хтось на нас може тиснути.

По-друге, президент Байден також заявляв, що США будуть підтримувати Україну (цитую) as long, as it takes — тобто стільки, скільки потрібно, — зазначив парламентар.

Говорячи про стратегію Штатів щодо російсько-української війни, він порадив звернути увагу на документ, на якому стоять підписи голів трьох комітетів Палати представників США (у тому числі — очільника комітету закордонних справ Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з розвідки – Майка Тернера) про План перемоги в Україні.

— Як мені здається, у цьому документі містяться дуже важливі елементи саме стратегічного характеру. Хотілося б, щоб цей документ став, можливо навіть, основою стратегії США. Бо це документ, що в основному відповідає нашим інтересам.

Своєю чергою заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Арсеній Пушкаренко нагадав "Телеграфу", що для України на сьогодні є наша рамка, наше бачення — Формула миру, яку ми сьогодні просуваємо на всіх майданчиках.

— Як ви бачили, протягом минулого року були (мирні) ініціативи президентів Бразилії, Індії, деяких лідерів африканських держав (які приїжджали в Київ і Москву), намагаючись пропонувати свої бачення і позиції щодо врегулювання. Думаю, що 10 пунктів Формули миру, яку запропонував президент України позаторік на саміті G7, дуже чітко розкривають не тільки наше бачення, а й кроки. Тому що, на жаль, і ООН, і ОБСЄ виявились неефективними майданчиками. І їхні інструменти виявилися неефективними не тільки, щоб запобігти, а й зупинити фактично геноцид у центрі Європи в XXI столітті, — підкреслив він.

Тому, за його словами, Київ буде продовжувати послідовно наполягати саме на українській Формулі миру, а в січні має відбутися вже четверта зустріч радників світових лідерів і з нацбезпеки, і зовнішньої політики.

— Наш такий обережний прогноз, що на засіданні може бути навіть до ста представників держав. Ми бачили динаміку, починаючи з Копенгагена, і під час крайньої зустрічі на Мальті, — пропорційно зростала кількість учасників. Представник США Джейк Салліван також послідовно бере участь, а отже, Штати підтримують Формулу миру і наші пропозиції (повне виведення російських військ з України, відновлення дії міжнародного права, звільнення всіх наших заручників і полонених тощо).

Відтак, думаю, альтернативи для українського суспільства, для нашої держави не може бути. Будь-яке заморожування (бойових дій в Україні) — це, на жаль, пауза і посилення Росії до чергового витка агресії. Тому у цьому питанні компромісів не може бути, адже йдеться про виживання нас як держави, як нації, — резюмував народний депутат.

Що потрібно Україні для посилення позицій

За прогнозами директора Інституту світової політики Євгена Магди, спроби всадовити Україну за переговорний стіл з РФ триватимуть з огляду на низку причин. Так, оцінюючи "Телеграфу" публікації в західних ЗМІ про зміну стратегії США та чутки про перемовини щодо закінчення війни, експерт зазначив:

— Я усвідомлюю логіку появи різних апокаліптичних прогнозів на Заході. Там багато центрів впливу, чинників і людей, які можуть на це в різний спосіб впливати. А РФ використовує всі свої можливості на Заході, щоб просувати тезу про готовність Путіна до переговорів. Оскільки це на сьогодні об'єктивна його потреба перед перевиборами.

Напередодні перевиборів (які будуть називатися "вибори президента Росії") Путін зацікавлений у тому, щоб демонструвати, який він білий пухнастий, на все готовий тощо, — пояснює Магда.

За його словами, є ще один важливий момент.

— Захід у своїй масі не зацікавлений в поразці Росії. Однак західні політики цього не скажуть. Вони будуть говорити, що це нібито Україна щось не допрацьовує. То що ми можемо сказати у відповідь і що нам потрібно у цій ситуації робити?

Україна має здійснювати зміни у себе всередині. Лише внутрішніми змінами в державі — секвестром бюджету, створенням уряду національної єдності, формуванням нової політики щодо самої себе і відносно Росії. Іншими словами, демонстрацією власної, якщо хочете, запеклості у боротьбі з РФ, ми можемо створити подібні речі, — радить Євген Магда.

Він аргументує, що у противному разі ні на що Україна сподіватися не зможе.

— Це на сьогодні — сувора реальність, і ми маємо це усвідомлювати. Повторюсь, якщо ми належним чином не будемо вибудовувати зміни всередині країни, то розраховувати на допомогу з боку Заходу — марна справа, — каже директор Інституту світової політики.

Які контакти з РФ відбуваються зараз?

Ексміністр Павло Клімкін виключає якісь прямі таємні переговори Києва та Москви, і таких контактів на вищому рівні не буде ще невизначений час. Натомість не розриваються остаточні зв'язки з РФ з менш глобальних питань.

— Ми маємо гуманітарні контакти, наприклад, для обміну полонених, повернення в Україну тіл наших героїв. Вони відбуваються через посередників, як було з останнім обміном полонених за участі ОАЕ.

Були контакти стосовно зернової угоди. Одна річ — гуманітарні контакти, інша — військові. Ще інша річ — якісь можливі політичні переговори. Але, знов-таки повторюсь, я на сьогодні не бачу якихось передумов для початку будь-яких квазіполітичних переговорів (на вищому рівні. — Авт.), — сказав він.

Нагадаємо, днями колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон спростував звинувачення росіян у тому, що він нібито зірвав мирні переговори України з РФ 2022 року.

Також "Телеграф" писав, що, за даними німецьких ЗМІ, Вашингтон і Берлін нібито хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із Росією. І зробити це вони планують не через пряме переконування, а скорочуючи військову допомогу.