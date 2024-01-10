Джонсон зірвав переговори України і РФ? Експрем’єр Великобританії прокоментував заяви росіян

Джонсону довелося спростовувати російські фейки

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон спростував звинувачення росіян у тому, що нібито він зірвав мирні переговори між Україною та РФ у 2022 році. Він заявив, що вважає цю інформацію "повною маячнею".

Про це повідомляє The Times. За словами Джонсона, всі ці новини є частиною російської пропаганди.

Проте разом із цим експрем’єр розповів, що після зустрічі у Стамбулі у 2022 році провів переговори із Зеленським, у ході яких висловив своє занепокоєння можливістю укладання будь-якої угоди між Москвою та Києвом.

Зазначимо, що за основу для своїх фейків росіяни взяли інтерв’ю лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, яке він дав Наталії Мосейчук у листопаді 2023 року. У ньому він розповів, що під час перших переговорів з РФ окупанти готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов’язання, що ми не вступатимемо до НАТО. Але Україна тоді не погодилася одразу з кількох причин:

довіри до росіян не було, адже на словах вони демонстрували готовність до чого завгодно;

щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у Конституції.

І лише побіжно Арахамія згадав Джонсона, який приїхав до Києва і сказав, "що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо". При цьому глава "Слуг" одразу зазначив, що заперечує, що українська делегація нібито готова була підписати такий документ, а Джонсон зупинив Київ.

За його словами, делегація навіть не мала юридичного права підписувати щось – це могло б теоретично відбутися, якби відбулася зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Втім, російська пропаганда вирвала слова про Джонсона з контексту і тепер видає їх як "доказ", що нібито він зірвав переговори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німецькі ЗМІ пишуть, що США та Німеччина хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із росією. Зробити це вони планують не через прямі переконання, а скорочуючи військову допомогу.