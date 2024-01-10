Джонсон сорвал переговоры Украины и РФ? Экс-премьер Великобритании прокомментировал заявления россиян

Джонсону пришлось опровергать российские фейки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения россиян в том, что якобы он сорвал мирные переговоры между Украиной и РФ в 2022 году. Он заявил, что считает эту информацию "полным бредом".

Об этом сообщает The Times. По словам Джонсона все эти новости являются частью российской пропаганды.

Однако вместе с этим экс-премьер рассказал, что после встречи в Стамбуле в 2022 году провёл переговоры с Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

Отметим, что за основу для своих фейков россияне взяли интервью лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которое он дал Наталье Мосейчук в ноябре 2023 года. В нем он рассказал, что во время первых переговоров с РФ оккупанты готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Но Украина тогда не согласилась сразу по нескольким причинам:

доверия к россиянам не было, ведь на словах они демонстрировали готовность к чему угодно;

чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституцию.

И лишь вскользь Арахамия упомянул Джонсона, который приехал в Киев и сказал, "что мы вообще не будем с ними ничего подписывать – и давайте будем просто воевать". При этом глава "Слуг" сразу же отметил, что отрицает, что украинская делегация якобы готова была подписать такой документ, а Джонсон остановил Киев.

По его словам, делегация даже не имела юридического права подписывать что-то – это могло теоретически произойти, если бы состоялась встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Впрочем, российская пропаганда вырвала слова о Джонсоне из контекста и теперь выдает их как "доказательство", что тот якобы сорвал переговоры.

Напомним, ранее мы писали о том, что немецкие СМИ пишут, что США и Германия хотят вынудить Украину сесть за стол переговоров с россией. Сделать это они якобы планируют не через прямые убеждения, а сокращая военную помощь.