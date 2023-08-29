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Свинина може подешевшати? Аналітики назвали необхідні умови

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Свинина може подешевшати
Свинина може подешевшати. Фото Главком

На початку вересня ціна м’яса може знизитися, якщо аналітики мають рацію у своїх прогнозах

У другій половині серпня в Україні почали падати закупівельні ціни на вітчизняних свиней. Так, зниження вартості кілограма живої ваги свинини становило від 1,5 до 4 гривень.

Про це повідомили аналітики асоціації "Свиноводи України ". За їхніми даними, залежно від регіону закупівельна ціна 1 кг живої маси тварини коливається від 78 до 83 гривень, що дає середню вартість по країні в 80 грн 30 коп, або на 3% менше ніж тиждень тому.

При цьому, за даними асоціації, м’ясозаготівельні підприємства очікують на подальше падіння цін на свинину, хоча пропозиція м’яса не перевищує попит на нього, а торгівля — стабільна.

Втім, у вересні свинина може впасти в ціні завдяки двом факторам:

  • зниження споживчого попиту, що традиційно спостерігається перед і на початку нового навчального року, коли багато хто витрачає гроші не на м’ясо, а на шкільні товари;
  • зі зниженням температури може збільшитись забій свиней, що призведе до зростання пропозиції м’яса на ринку, а значить і до падіння цін на нього.

Водночас, на думку економіста Бориса Кушнірука, восени може навпаки статися невелике зростання цін на м’ясо через збільшення видатків на його виробництво.

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#Ціни #Продукти #Свинина #Зниження цін