З Днем грибника! Красиві листівки і картинки українською
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Любителі "тихого полювання" відзначають 3 жовтня своє свято, хоч і неофіційне
У неділю, 3 жовтня, у всьому світі відзначають День грибника. Ці люди люблять збирати гриби найбільше на світі, і це цілком зрозуміло, адже гриби мають безліч корисних властивостей. Про те, як розпізнати їстівні гриби від неїстівних — дізнайтеся в матеріалі "Телеграфа".
Ми вітаємо всіх грибників з їх міжнародним днем! "Телеграф" підготував для вас найкращі вітальні листівки і картинки зі святом, які ви можете відправити своїм знайомим і друзям.
Нагадаємо, що деякі консервовані продукти несуть небезпеку нашому організму. Щоб не отруїтися маринованими грибами, варто знати кілька правил консервації даного продукту.
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