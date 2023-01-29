Красиві привітання з днем народження дівчинки на 15 років

Подаруйте дівчинці ніжне та добре привітання

День народження 15 років – одна з перших круглих дат у житті людини. У цьому віці іменинниця приймає вітання вже не лише від батьків та близьких, а й від добрих друзів зі школи, а іноді навіть від бойфренда.

"Телеграф" підготував різноманітні привітання дівчинці із п’ятнадцятиріччям. Надішліть будь-яке з них своїй знайомій іменинниці на день народження. Їй обов’язково сподобається такий знак уваги.

Вітання з 15-річчям дівчині

Щиро вітаємо з 15-річчям! Бажаємо залишатися такою ж сонячною, життєрадісною, активною, веселою та оптимістичною, як зараз. Успіхів у навчанні, порозуміння від батьків, справжніх друзів та ніжного кохання тобі!

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Тобі 15 — це класно, все життя лежить біля твоїх ніг. Бажаємо життям насолоджуватися, бажаємо правильних доріг! Будь розумною, сміливою, посміхайся і нікуди не поспішай. Живи, твори, грай, закохайся, адже твій він, цей тлінний світ! Ти просто диво, ти красуня, Так користуйся, іди вперед. Ні в чому взагалі не сумнівайся. Хай усі здійсняться твої мрії!

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Сьогодні тобі виповнюється 15 років. Що потрібно у цьому віці? Щоб із навчанням все було гладко і вчителі хвалили частіше. А ще щоб оточували лише щирі подруги та добрі друзі. І, звичайно ж, хочеться багато уваги від хлопчиків.

Бажаю, щоби все це у тебе було. А ще бажаю невпинно йти до своєї мрії та легко підкорювати всі вершини. З Днем народження!

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З Днем народження! У день твого 15-річчя хочу побажати розквітати з кожним днем все яскравіше та яскравіше. Бажаю, щоб серце було сповнене любов’ю та щастям, а всі бажання здійснились. І нехай кожен твій день починається та закінчується з усмішкою!

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Вітаємо красуню ми з ювілеєм! Нехай для тебе завжди будуть відчинені всі двері! Бажаємо успіхів, здоров’я та щастя, щоби пішли всі негаразди й зникли негоди! 15 тобі — ти вже не дитина, адже життя летить без зупинок. Нехай друзі оточують і радість струмує!

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Від щирого серця вітаю з ювілеєм 15 років! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж красивою, енергійною та веселою дівчиною, нехай життя подає тільки приємні сюрпризи, друзі будуть вірними, а всі мрії легко здійснюються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально привітати дівчину з днем народження.