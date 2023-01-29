Красивые поздравления с днем рождения девочке на 15 лет
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Подарите девочке нежное и доброе поздравление
День рождения 15 лет — одна из первых круглых дат в жизни человека. В этом возрасте именинница принимает поздравления уже не только от родителей и близких, но и от хороших друзей со школы, а иногда даже от бойфренда.
"Телеграф" подготовил разнообразные поздравления девочке с пятнадцатилетием. Отправьте любое из них своей знакомой имениннице на день рождения. Ей обязательно понравится такой знак внимания.
Поздравления с 15-летием девушке
От всей души поздравляем с 15-летием! Желаем оставаться такой же солнечной, жизнерадостной, активной, веселой и оптимистичной, как сейчас. Успехов в учебе, взаимопонимания от родителей, настоящих друзей и нежной любви тебе!
***
Тебе 15 — это классно,
Вся жизнь лежит у твоих ног.
Желаем жизнью наслаждаться,
Желаем правильных дорог!
Будь умной, смелой, улыбайся
И никуда не торопись.
Живи, твори, играй, влюбляйся,
Ведь твой он, этот бренный мир!
Ты просто чудо, ты красотка,
Так пользуйся, вперед иди.
Ни в чём вообще не сомневайся.
Пусть все исполнятся мечты!
***
Сегодня тебе исполняется 15 лет. Что нужно в этом возрасте? Чтобы с учебой все было гладко и учителя хвалили почаще. А еще чтобы окружали только искренние подруги и хорошие друзья. И конечно же хочется много внимания от мальчишек.
Желаю, чтобы все это у тебя было. А еще желаю неустанно идти к своей мечте и легко покорять все вершины. С днем рождения!
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С днем рождения! В день твоего 15-летия хочу пожелать расцветать с каждым днем все ярче и ярче. Желаю, чтобы сердце было наполнено любовью и счастьем, а все желания исполнялись. И пусть каждый твой день начинается и заканчивается с улыбкой!
***
Поздравляем красавицу мы с юбилеем,
Пусть будут всегда открыты все двери,
Желаем успехов, здоровья и счастья,
Чтоб ушли все невзгоды и исчезли ненастья!
15 тебе — ты уже не ребенок,
Жизнь ведь летит без остановок,
Пусть друзья окружают и радость струится,
Пускай всем мечтаниям, суждено будет сбыться
***
От всей души поздравляю с юбилеем 15 лет! Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, энергичной и веселой девушкой, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, друзья будут верными, а все мечты легко исполняются.
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