Красивые поздравления с днем рождения девочке на 15 лет

Подарите девочке нежное и доброе поздравление

День рождения 15 лет — одна из первых круглых дат в жизни человека. В этом возрасте именинница принимает поздравления уже не только от родителей и близких, но и от хороших друзей со школы, а иногда даже от бойфренда.

"Телеграф" подготовил разнообразные поздравления девочке с пятнадцатилетием. Отправьте любое из них своей знакомой имениннице на день рождения. Ей обязательно понравится такой знак внимания.

Поздравления с 15-летием девушке

От всей души поздравляем с 15-летием! Желаем оставаться такой же солнечной, жизнерадостной, активной, веселой и оптимистичной, как сейчас. Успехов в учебе, взаимопонимания от родителей, настоящих друзей и нежной любви тебе!

***

Тебе 15 — это классно,

Вся жизнь лежит у твоих ног.

Желаем жизнью наслаждаться,

Желаем правильных дорог!

Будь умной, смелой, улыбайся

И никуда не торопись.

Живи, твори, играй, влюбляйся,

Ведь твой он, этот бренный мир!

Ты просто чудо, ты красотка,

Так пользуйся, вперед иди.

Ни в чём вообще не сомневайся.

Пусть все исполнятся мечты!

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Сегодня тебе исполняется 15 лет. Что нужно в этом возрасте? Чтобы с учебой все было гладко и учителя хвалили почаще. А еще чтобы окружали только искренние подруги и хорошие друзья. И конечно же хочется много внимания от мальчишек.

Желаю, чтобы все это у тебя было. А еще желаю неустанно идти к своей мечте и легко покорять все вершины. С днем рождения!

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С днем рождения! В день твоего 15-летия хочу пожелать расцветать с каждым днем все ярче и ярче. Желаю, чтобы сердце было наполнено любовью и счастьем, а все желания исполнялись. И пусть каждый твой день начинается и заканчивается с улыбкой!

***

Поздравляем красавицу мы с юбилеем,

Пусть будут всегда открыты все двери,

Желаем успехов, здоровья и счастья,

Чтоб ушли все невзгоды и исчезли ненастья!

15 тебе — ты уже не ребенок,

Жизнь ведь летит без остановок,

Пусть друзья окружают и радость струится,

Пускай всем мечтаниям, суждено будет сбыться

***

От всей души поздравляю с юбилеем 15 лет! Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой, энергичной и веселой девушкой, пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, друзья будут верными, а все мечты легко исполняются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально поздравить девушку с днем рождения.