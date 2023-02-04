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Чудові привітання дівчині з днем народження своїми словами

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Найкращі слова побажань іменинниці
Найкращі слова побажань іменинниці. Фото pexels.com

Зібрали яскраві вітання своїми словами, які точно порадують дівчину у день народження

День народження дівчини — радісна подія не лише для іменинниці, а й для її близьких. Цього дня особливо хочеться говорити їй компліменти та радувати її гарними привітаннями з днем народження.

Але не завжди виходить скласти побажання так, щоб вони запам’ятовувалися та допомогли передати всю гаму почуттів до іменинниці. "Телеграф" допоможе підібрати правильні слова з днем народження дівчині, щоб догодити їй та зробити її свято ще кращим. Вибирайте привітання, яке припаде до душі, і надсилайте його своїй знайомій іменинниці.

Привітання дівчині своїми словами

Люба моя, щиро вітаю тебе з днем народження! Ти талановита, смілива, весела, добра та відкрита дівчина. Бажаю тобі залишатися такою завжди. Нехай у тебе з’явиться більше можливостей випробувати себе в чомусь новому та проявити свої уміння. Бажаю тобі завзяття, кохання, щастя. Здоров’я та класних людей поруч. З днем народження!

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З днем народження! Бажаю, щоб тобі в усьому щастило, щоб у тебе все виходило. Нехай кохання та краса ніколи не покидають тебе! Знай, якщо життя розділить нас кілометрами, я подумки буду завжди разом з тобою. Достатку тобі, сил та здоров’я!

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Бажаю, щоб кожен день твого життя був щасливішим за попередній. Нехай доля балує тебе. Бажаю здійснення задуманого, дивовижних знайомств успішних починань. З днем народження!

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Вітаю з днем народження та бажаю тобі море приємних сюрпризів. Нехай життя твоє буде сповнене щастям, радістю та позитивними подіями. Залишайся такою ж яскравою, гарною дівчиною. Бери від цього життя все, що тобі потрібне і будь кохана!

Гарне вітання з днем народження дівчині своїми словами

Вітаю з днем народження! Бажаю тобі завжди залишатися такою прекрасною, яскравою, неповторною та життєрадісною, доброю та розважливою, розумною та енергійною. Нехай ніколи на твоєму прекрасному обличчі не буде смутку, а в душі панує любов та гармонія. Нехай тебе завжди оточують турбота, добробут, свято та твої близькі. Нехай усе, про що ти мріяла, здійсниться, а плани реалізуються. Нехай удача та везіння супроводжують тебе завжди і в усьому, а біда, смуток та розчарування обходять стороною. Нехай у домі твоєму панують любов, затишок та щастя.

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Бажаю тобі величезного щастя та кохання! Нехай життя буде веселим і захоплюючим, нехай воно буде схоже на казку. Бажаю, щоб близькі розуміли тебе та підтримували у всьому. Прекрасного настрою, здійснення бажань і більше посмішок! З днем народження!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати з днем народження колегу дівчину.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження