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Отличные поздравления девушке с днем рождения своими словами

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Лучшие слова пожеланий имениннице
Лучшие слова пожеланий имениннице. Фото pexels.com

Собрали яркие поздравления своими словами, которые точно порадуют девушку в день рождения

День рождения девушки — радостное событие не только для самой именинницы, но и для ее близких. В этот день особо хочется говорить ей комплименты и радовать красивыми поздравлениями с днем рождения.

Но не всегда получается сложить пожелания так, чтобы они запоминались и помогли передать всю гамму чувств к имениннице. "Телеграф" поможет подобрать правильные слова с днем рождения девушке, чтобы угодить ей и сделать ее праздник еще лучше. Выбирайте поздравление, которое придется по душе, и отправляйте его своей знакомой имениннице.

Поздравление девушке своими словами

Дорогая моя, от всей души поздравляю тебя с днем рождения! Ты талантливая, смелая, веселая, добрая и открытая девушка. Желаю тебе оставаться такой всегда. Пусть у тебя появится больше возможностей опробовать себя в чем-то новом и проявить своим умения. Желаю тебе упорства, любви, счастья. Здоровья и классных людей рядом. С днем рождения!

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С днем рождения! Желаю, чтобы тебе во всем везло, чтобы у тебя все получалось. Пусть любовь и красота никогда не покидают тебя! Знай, если жизнь разделит нас километрами, я буду мыслено всегда вместе с тобой. Достатка тебе, сил и здоровья!

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Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был счастливее предыдущего. Пусть судьба балует тебя. Желаю исполнения задуманного, удивительных знакомств успешных начинаний. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения и желаю тебе море приятных сюрпризов. Пусть жизнь твоя будет полна счастьем, радостью и позитивными событиями. Оставайся такой же яркой, красивой девушкой. Бери от этой жизни все, что тебе нужно и будь любима!

Красивое поздравление с днем рождения девушке своими словами

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться такой прекрасной, яркой, неповторимой и жизнерадостной, доброй и рассудительной, умной и энергичной. Пусть никогда на твоем прекрасном лице не будет печали, а в душе царят любовь и гармония. Пусть тебя всегда окружают забота, благополучие, праздник и твои любимые. Пусть всё, о чём ты мечтала, исполнится, а планы реализуются. Пусть удача и везение сопровождают тебя всегда и во всём, а беда, печаль и разочарования обходят стороной. Пусть в доме твоем царят любовь, уют и счастье.

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Желаю тебе огромного счастья и любви! Пусть жизнь будет веселой и увлекательной, пусть она будет похожа на сказку. Желаю, чтобы близкие понимали тебя и поддерживали во всем. Прекрасного настроения, исполнения желания и побольше улыбок! С днем рождения!

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить с днем рождения коллегу девушку.

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#Поздравления #Пожелания #С Днем рождения