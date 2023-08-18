З Яблучним Спасом! Барвисті листівки та картинки до свята 19 серпня

Не забудьте привітати близьких та друзів зі світлим святом Спаса

Слідом за Медовим Спасом православні християни та греко-католики в Україні зустрічають іншу важливу дату – Преображення Господнє, також відоме як Яблучний Спас. Інші назви цього свята – Свято перших плодів, Осенини.

У 2023 році Яблучний Спас відзначається у суботу 19 серпня. Варто додати, що наступного року святкування випадає на 6 число цього ж місяця, у зв’язку з набранням чинності нового церковного календаря з вересня цього року.

"Телеграф" публікує яскраві листівки та картинки до свята Яблучного Спасу. Цього дня віряни приходять до храмів, слухають урочисту службу та освячують кошики із дарами першого врожаю. Сім’ї нерідко збираються разом, багато хто готує 19 серпня випічку з яблуками.

Вітання з Яблучним Спасом у картинках

Листівки з Яблучним Спасом 19 серпня

Яблучний Спас: картинки зі святом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім Яблучного Спасу святкують в Україні у серпні 2023 року. Після Преображення Господнього віряни зустрічають останній із трьох Спасів – Горіховий (Хлібний). Дата передує іншому важливому літньому святу – Успінню Пресвятої Богородиці. Дати головних церковних свят дивіться у нашому календарі на серпень.