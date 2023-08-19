Яблучний Спас 2023: красиві листівки та теплі привітання зі святом

Яблучний Спас також відомий під назвою Преображення Господнього

У суботу, 19 серпня 2023 року православні християни та греко-католики в Україні відзначають важливу дату церковного календаря на серпень – Яблучний Спас, або Преображення Господнє. Цього дня віряни освячують у храмах яблука та інші плоди нового врожаю.

"Телеграф" публікує гарні листівки із Яблучним Спасом. Вибирайте картинку, яка сподобалася, і надсилайте рідним та друзям у месенджерах, а також ділитеся зображеннями у соціальних мережах. Побажайте близьким цього дня добра, радості, здоров’я, мирного неба й божої допомоги!

Картинки з Яблучним Спасом

Яблучний Спас 2023: листівки

Вітання з Яблучним Спасом

Як відомо, свято пов’язане з подією, описаною у релігійних текстах. Вважається, що саме 19 серпня, за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус преобразився на сяйві "божественного світла" перед своїми учнями на горі Фавор, тому свято й носить таку назву — Преображення Господнє.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України переходить на новий календар. У зв’язку з цим наступного року Яблучний Спас відзначатиметься не 19, а 6 серпня.