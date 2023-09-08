Різдво Богородиці 2023: яскраві картинки та музичні листівки до важливого церковного свята

Не забудьте привітати близьких та друзів із Другою Пречистою

У п’ятницю 8 вересня 2023 року відзначається важливе свято у церковному календарі на місяць – Різдво Пресвятої Богородиці, також відоме як Друга Пречиста. Воно присвячене дню народження матері Ісуса Христа – Діви Марії. Це одна із ключових дат серед циклу великих двонадесятих свят.

Згідно з новим церковним календарем, прийнятим з вересня в Україні, Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії святкується не 21, а 8 числа. Цього дня християни східного обряду приходять до храмів на урочисті служби. Особливу увагу віряни приділяють іконі Діви Марії.

"Телеграф" публікує красиві картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці, які можна завантажити на ваш гаджет та переслати друзям і рідним. Також ви можете привітати своїх близьких за допомогою музичної листівки, відмінний вибір яких знайдете в нашому матеріалі.

З Різдвом Пресвятої Богородиці 2023

Музичні листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята відзначають українці у вересні 2023 року. До речі, одного дня з вищезгаданою церковною датою святкують День міжнародної грамотності (встановлений з 1965 року за рішенням ООН).