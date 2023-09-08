Рождество Богородицы 2023: яркие картинки и музыкальные открытки к важному церковному празднику

Не забудьте поздравить близких и друзей со Второй Пречистой

В пятницу 8 сентября 2023 года отмечается важный праздник в церковном календаре на месяц — Рождество Пресвятой Богородицы, также известное как Вторая Пречистая. Он посвящен дню рождения матери Иисуса Христа — Девы Марии. Это одна из ключевых дат среди цикла великих двунадесятых праздников.

Согласно новому церковному календарю, принятому с сентября в Украине, Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется не 21, а 8 числа. В этот день христиане восточного обряда приходят в храмы на торжественные службы. Особое внимание верующие уделяют иконе Девы Марии.

"Телеграф" публикует красивые картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы, которые можно загрузить на ваш гаджет и переслать друзьям и родным. Также вы можете поздравить близких с помощью музыкальной открытки, отличный выбор которых найдете в нашем материале.

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы 2023

Музыкальные открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы на украинском языке

Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники отмечают украинцы в сентябре 2023 года. К слову, в один день с вышеупомянутой церковной датой празднуют День международной грамотности (установлен с 1965 года по решению ООН).