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Красиві картинки та листівки до першого дня листопада

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Листівки з 1 листопада Новина оновлена 01 листопада 2021, 10:40
Листівки з 1 листопада

У понеділок у всьому світі відзначать перший день останнього місяця осені 2021 року.

Погода цієї осені настільки тішить, що можна було й не помітити, як наблизився перший день листопада. Новий місяць осені зберіг за вікном теплу та сонячну погоду.

Цього дня католики відзначають чудове свято День усіх святих. А з повним переліком свят у листопаді ви можете ознайомитись у нашому матеріалі. Наприклад, на нас чекає День залізничника, День працівника соціальної сфери, Міжнародний день бухгалтера, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

"Телеграф" пропонує порадіти такому чудовому осінньому дню та зарядитися позитивом. Надішліть своїм рідним та близьким гарні листівки з 1 листопада, щоб привітати їх із приходом нового місяця осені.

Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада
Листівки з 1 листопада

Раніше "Телеграф" писав, що 1 листопада у народі відзначають Іванов день. У це свято вже прийнято проводити восени зустрічати зиму. Це свято також зветься "Проводи осені", оскільки з цього дня погода дуже мінялася і приходили зимові холоди.

Теги:
#Вітання #Картинки #Листівки
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