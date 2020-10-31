Красивые картинки и открытки с первым днем ноября

В воскресение наступит первый день последнего месяца осени 2020 года - 1 ноября!

В этот день отмечается немного праздников. Среди самых известных и масштабных - День мертвых в Мексике и США, а также Международный день вегана.

Непростой год все ближе приближается к своему завершению, но мы можем успеть насладится последними теплыми деньками и с предвкушением ожидать наступления новогодних праздников.

"Телеграф" предлагает читателям не грустить в этот день, а наоборот зарядиться позитивом и провести эти выходные в уюте и с самыми близкими людьми. Для вас самые красивые и яркие открытки с 1 ноября: