Біглий російський чиновник проти українського екснардепа. Кому Ігор Мізрах допомагав захопити завод на Полтавщині

Замовником Ігоря Мізраха виступав екс-заступник міністра сільського господарства росії

Резонансне затримання у четвер, 18 травня, політтехнолога Ігоря Мізраха за спробу рейдерства Хорольського заводу дитячого харчування продовжує обростати подробицями.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, для захоплення контролю над підприємством було створено злочинну групу, до якої увійшов навіть кримінальний авторитет. А діяло рейдерське угруповання на користь екс-заступника міністра сільського господарства росії.

Затримання рейдерів

Хоча слідство і не назвало прізвище екс-чиновника окупантів, найімовірніше, йдеться про Георгія Сажинова, який у 2001 році обіймав посаду заступника міністра сільського господарства Росії.

Ще 1990-го Сажинов став засновником компанії "Нутрітек" і після виходу з держслужби у 2000-х роках повернувся до бізнесу – виробництва дитячих харчових сумішей. 2007-го придбав Хорольський завод дитячого харчування, як він сам стверджував, за 15 млн доларів, а загальні інвестиції в завод нібито досягли 60 млн доларів.

2015-го Георгій Сажинов втратив контроль над підприємством. У своїх інтерв’ю він звинувачував в організації рейдерської атаки тодішнього нардепа Віталія Хомутинника та його бізнес-партнерів Василя Астіона та Михайла Кошляка, руками яких здійснювалося захоплення. Останній має репутацію кримінального авторитету та рейдера, який здійснює силову підтримку захоплень через охоронну фірму "Леон+".

Так, у 2020-му в рамках відпрацювання Дніпра правоохоронці взяли на місці злочину низку учасників групи Кошляка. За даними СБУ, банда "тримала у страху підприємців та тероризувала мешканців кількох регіонів", займалася рекетом та розбоєм.

Як би там не було, тягатися з тими, хто, за словами Сажинова, "віджав" у нього завод, він не міг. Тим більше, що у 2015 році в росії його оголосили у розшук за підозрою у розкраданні 90 млн руб. (тоді — близько 27 млн грн).

Ще у 2018 році з’являлася інформація про плани Сажінова повернутися на завод шляхом рейдерського захоплення. І ось зараз він знайшов тих, хто спробував це зробити для нього. Принаймні так вважає Нацполіція України.

Ще більшим резонансом стало затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабара в 3 млн. доларів за судове рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.