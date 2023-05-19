Беглый российский чиновник против украинского экс-нардепа. Кому Игорь Мизрах помогал захватить завод на Полтавщине

Заказчиком Игоря Мизраха выступал экс-замминистра сельского хозяйства рф

Резонансное задержание в четверг, 18 мая, политтехнолога Игоря Мизраха за попытку рейдерства Хорольского завода детского питания продолжает обрастать подробностями.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, для захвата контроля над предприятием была создана преступная группа, в которую вошел и некий криминальный авторитет. А действовала рейдерская группировка в интересах экс-замминистра сельского хозяйства рф.

Задержание рейдеров

Хотя следствие и не назвало фамилию экс-чиновника оккупантов, вероятнее всего, речь идет о Георгии Сажинове, который в 2001 году занимал пост заместителя министра сельского хозяйства рф.

Еще в 1990-м Сажинов стал основателем компании "Нутритек" и после ухода с госслужбы в 2000-х годах вернулся к бизнесу – производству детских пищевых смесей. В 2007-м приобрел Хорольский завод детского питания, как он сам утверждал, за 15 млн долларов, а общие инвестиции в завод якобы достигли 60 млн долларов.

В 2015-м Георгий Сажинов лишился контроля над предприятием. В своих интервью он обвинял в организации рейдерской атаки тогдашнего нардепа Виталия Хомутынника и его бизнес-партнеров Василия Астиона и Михаила Кошляка, руками которых и осуществлялся захват. Последний имеет репутацию криминального авторитета и рейдера, осуществляющего силовую поддержку захватов через охранную фирму "Леон+".

Так, в 2020-м в рамках отработки Днепра правоохранители взяли с поличным ряд участников группы Кошляка. По данным СБУ, банда "держала в страхе предпринимателей и терроризировала жителей нескольких регионов", занималась рэкетом и разбоем.

Как бы то ни было, тягаться с теми, кто, по словам Сажинова, "отжал" у него завод, он не мог. Тем более, что в 2015 году в россии его объявили в розыск по подозрению в хищении 90 млн руб. (тогда — порядка 27 млн грн).

Еще в 2018 году появлялась информация о планах Сажинова вернуться на завод путем рейдерского захвата. И вот сейчас он нашел тех, кто попытался это сделать для него. Во всяком случае, так считает Нацполиция Украины.

Еще большим резонансом стало задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в 3 млн долларов за судебное решение в пользу беглого олигарха Константина Жеваго.