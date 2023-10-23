Влада рф зводить рахунки: захисника українців і кримських татар арештували на 14 діб
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На Олексія Ладіна склали два протоколи за адмінпорушення
Російська влада усунула від участі в процесах, де обвинуваченими проходять українці та кримські татари, адвоката Олексія Ладіна. Захисника посадили під адміністративний арешт за надуманим приводом, вилучивши під час обшуку матеріали у справах. Спроби колег-юристів оскаржити рішення успіху не мали, тепер боротьба триватиме за повернення важливих документів.
"Телеграф" спілкувався з Олексієм Ладіним у липні цього року, тоді адвокат розповідав про незаконні процеси над українцями — херсонцем Павлом Запорожцем та мелітопольцем Ярославом Жуком. Обох росіяни схопили в рідних містах і тривалий час утримують в полоні, звинувативши у намаганні вчинити "акти міжнародного тероризму". Також серед підзахисних російського юриста перебуває Олексій Кисельов — цього капітана I рангу ВМС засудили до 8,5 років колонії нібито за участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, визнаному у рф "терористичним". Ці та інші процеси відбуваються з численними порушеннями, серед них, зокрема, і позбавлення обвинувачених права на захист. Зазвичай російська сторона надає українцям власних адвокатів, завдання яких зводиться до вмовлянь про зізнання.
Олексій Ладін діє проти системи й намагається (наскільки це можливо в умовах викривленої системи правосуддя рф) виступати в інтересах військових і цивільних, яких росія робить злочинцями. Зокрема, він допомагає українцям тримати зв'язок з рідними, фіксувати факти катувань і знущань, інформувати про це відповідні органи в росії, і активно розповідає про це в медіа. На слушне запитання, чи не боїться він виступати проти режиму, адвокат відповів нашому виданню, що небезпеку усвідомлює, але не може полишити справу, якій присвятив не один рік.
— Так склалась ситуація, що більша частина кримінальних справ, які я веду, це політично мотивовані справи проти кримських татар і українців, — зазначив Олексій. — І раніше, і зараз після початку війни, таким є моє коло підзахисних. Сподіваюсь, що якихось наслідків для мене не буде. Мій захист, якщо так можна сказати, є публічність моєї професії, і публічність у справах моїх клієнтів.
Як бачимо, розголос, який супроводжували процеси над українцями та кримськими татарами, не допоміг їхньому захиснику. Олексія було затримано, коли він як раз повернувся до Криму, де мешкає, з Ростова-на-Дону, де судять українців. Там, зокрема, відбулось чергове засідання у справі згаданого Ярослава Жука.
— На Олексія було складено два протоколи за адміністративні правопорушення. По одному за нібито розміщення екстремістської символіки у соціальних мережах, його заарештовано на 14 дію. Йдеться про малюнок політзека з тризубом та кримськотатарською тамгою зі словами "Не зламані", "Ми не терористи, ми не екстремісти", — розповів "Телеграфу" Еміль Курбедінов — колега Олексія, що виступає його захисником. — І штраф у розмірі 45 тис. руб накладено за нібито дискредитацію [російської] армії, а саме пост із набором різних тез, зачепилися зокрема за фразу "касетні бомби – військовий злочин". Звісно, ми оскаржили обидва протоколи, але з приводу арешту залишений в силі, далі передамо матеріали до касаційної інстанції. По штрафу чекаємо на апеляцію.
Зрозуміло, що це затримання напряму́ пов’язане з діяльністю Олексія. Його "вибили" із низки політичних справ, у тому числі щодо українців, які слухають у Південному окружному військовому суді. Крім арешту і штрафу під час обшуку у квартирі було вилучено документи й носії інформації, що містять адвокатську таємницю. Ми оскаржуємо і цей момент і будемо добиватися повернення всіх матеріалів, — зазначив юрист.
На підтримку Олексія Ладіна в публічному просторі виступили і інші його колеги, зокрема, адвокат Микола Полозов, який у своєму пості зазначив, що діяльність Олексія "дуже дратує окупаційна влада у Криму".
— путинський рейх закочує в бетон залишки суспільства. Та й адвокатуру при цьому, як один із громадських інститутів, прагнучи перетворити її на рудиментарний відросток репресивного апарату, у тому числі й в окупованому Криму, — наголосив юрист.
До звільнення Олексія Ладіна з-під арешту лишається кілька днів, його колеги та рідні підзахисних сподіваються, що російський режим не вдасться ще до якихось кроків, щоб завадити його участі у судових засіданнях. Хоча сподіватися на це, судячи з повідомленнь російських ЗМІ, марно, адже Міністерство внутрішніх справ по Республіці Крим ініціюювало позбавлення ліцензії затриманого адвоката. До речі, в один день з Олексієм було затримано і троє захисників Олексія Навального, а саме Вадима Кобзева, Ігоря Сергуніна та Олексія Ліпцера.
Як далі розвиватиметься ситуація із захисником полонених українців, "Телеграф" повідомить додатково.