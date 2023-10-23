Влада рф зводить рахунки: захисника українців і кримських татар арештували на 14 діб

На Олексія Ладіна склали два протоколи за адмінпорушення

Російська влада усунула від участі в процесах, де обвинуваченими проходять українці та кримські татари, адвоката Олексія Ладіна. Захисника посадили під адміністративний арешт за надуманим приводом, вилучивши під час обшуку матеріали у справах. Спроби колег-юристів оскаржити рішення успіху не мали, тепер боротьба триватиме за повернення важливих документів.

"Телеграф" спілкувався з Олексієм Ладіним у липні цього року, тоді адвокат розповідав про незаконні процеси над українцями — херсонцем Павлом Запорожцем та мелітопольцем Ярославом Жуком. Обох росіяни схопили в рідних містах і тривалий час утримують в полоні, звинувативши у намаганні вчинити "акти міжнародного тероризму". Також серед підзахисних російського юриста перебуває Олексій Кисельов — цього капітана I рангу ВМС засудили до 8,5 років колонії нібито за участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, визнаному у рф "терористичним". Ці та інші процеси відбуваються з численними порушеннями, серед них, зокрема, і позбавлення обвинувачених права на захист. Зазвичай російська сторона надає українцям власних адвокатів, завдання яких зводиться до вмовлянь про зізнання.

Олексій Ладін діє проти системи й намагається (наскільки це можливо в умовах викривленої системи правосуддя рф) виступати в інтересах військових і цивільних, яких росія робить злочинцями. Зокрема, він допомагає українцям тримати зв'язок з рідними, фіксувати факти катувань і знущань, інформувати про це відповідні органи в росії, і активно розповідає про це в медіа. На слушне запитання, чи не боїться він виступати проти режиму, адвокат відповів нашому виданню, що небезпеку усвідомлює, але не може полишити справу, якій присвятив не один рік.

Олексій Ладін постійно виступає адвокатом у справах проти кримських татар та полонених українців.

— Так склалась ситуація, що більша частина кримінальних справ, які я веду, це політично мотивовані справи проти кримських татар і українців, — зазначив Олексій. — І раніше, і зараз після початку війни, таким є моє коло підзахисних. Сподіваюсь, що якихось наслідків для мене не буде. Мій захист, якщо так можна сказати, є публічність моєї професії, і публічність у справах моїх клієнтів.

Як бачимо, розголос, який супроводжували процеси над українцями та кримськими татарами, не допоміг їхньому захиснику. Олексія було затримано, коли він як раз повернувся до Криму, де мешкає, з Ростова-на-Дону, де судять українців. Там, зокрема, відбулось чергове засідання у справі згаданого Ярослава Жука.

На протоколі Олексій написав, що був позбавлений право на захист, але в суді цей момент проігнорували.

— На Олексія було складено два протоколи за адміністративні правопорушення. По одному за нібито розміщення екстремістської символіки у соціальних мережах, його заарештовано на 14 дію. Йдеться про малюнок політзека з тризубом та кримськотатарською тамгою зі словами "Не зламані", "Ми не терористи, ми не екстремісти", — розповів "Телеграфу" Еміль Курбедінов — колега Олексія, що виступає його захисником. — І штраф у розмірі 45 тис. руб накладено за нібито дискредитацію [російської] армії, а саме пост із набором різних тез, зачепилися зокрема за фразу "касетні бомби – військовий злочин". Звісно, ми оскаржили обидва протоколи, але з приводу арешту залишений в силі, далі передамо матеріали до касаційної інстанції. По штрафу чекаємо на апеляцію.

Пост з таким малюнком став формальним приводом для складання адміністративного протоколу.

Зрозуміло, що це затримання напряму́ пов’язане з діяльністю Олексія. Його "вибили" із низки політичних справ, у тому числі щодо українців, які слухають у Південному окружному військовому суді. Крім арешту і штрафу під час обшуку у квартирі було вилучено документи й носії інформації, що містять адвокатську таємницю. Ми оскаржуємо і цей момент і будемо добиватися повернення всіх матеріалів, — зазначив юрист.

На підтримку Олексія Ладіна в публічному просторі виступили і інші його колеги, зокрема, адвокат Микола Полозов, який у своєму пості зазначив, що діяльність Олексія "дуже дратує окупаційна влада у Криму".

— путинський рейх закочує в бетон залишки суспільства. Та й адвокатуру при цьому, як один із громадських інститутів, прагнучи перетворити її на рудиментарний відросток репресивного апарату, у тому числі й в окупованому Криму, — наголосив юрист.

До звільнення Олексія Ладіна з-під арешту лишається кілька днів, його колеги та рідні підзахисних сподіваються, що російський режим не вдасться ще до якихось кроків, щоб завадити його участі у судових засіданнях. Хоча сподіватися на це, судячи з повідомленнь російських ЗМІ, марно, адже Міністерство внутрішніх справ по Республіці Крим ініціюювало позбавлення ліцензії затриманого адвоката. До речі, в один день з Олексієм було затримано і троє захисників Олексія Навального, а саме Вадима Кобзева, Ігоря Сергуніна та Олексія Ліпцера.

Як далі розвиватиметься ситуація із захисником полонених українців, "Телеграф" повідомить додатково.