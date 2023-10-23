Власти России сводят счеты: защитника украинцев и крымских татар арестовали на 14 суток

На Алексея Ладина составили два протокола за админнарушения

Российские власти отстранили от участия в процессах, где обвиняемыми проходят украинцы и крымские татары, адвоката Алексея Ладина. Защитника посадили под административный арест по надуманному поводу, изъяв при обыске материалы по делам. Попытки коллег-юристов обжаловать решение о наказании успеха не имели, теперь борьба будет продолжаться за возвращение важных документов.

"Телеграф" общался с Алексеем Ладиным в июле этого года, тогда адвокат рассказывал о незаконных процессах над украинцами — херсонцем Павлом Запорожцем и мелитопольцем Ярославом Жуком. Обоих россияне схватили в родных городах и долгое время удерживают в плену, обвинив в попытке совершить "акты международного терроризма". Также среди подзащитных российского юриста находится Алексей Киселев — этот капитан I ранга ВМС был приговорен к 8,5 годам колонии якобы за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана, признанном в России "террористическим". Эти и другие процессы происходят с многочисленными нарушениями, среди которых лишение обвиняемых права на защиту. Обычно российская сторона предоставляет украинцам собственных адвокатов, задача которых сводится к уговорам о признании в совершении преступлений.

Алексей Ладин действует против системы и пытается (насколько это возможно в условиях искаженной системы правосудия РФ) отстаивать интересы военных и гражданских, которых россия делает преступниками. В частности, он помогает украинцам держать связь с родными, фиксировать факты пыток и издевательств, информировать об этом соответствующие органы в россии и активно рассказывает об этом в медиа. На логичный вопрос, не боится ли он выступать против режима, адвокат ответил нашему изданию, что осознает опасность, но не может оставить дело, которому посвятил не один год.

Алексей Ладин постоянно выступает адвокатом по делам против крымских татар и пленных украинцев.

— Так сложилась ситуация, что большая часть уголовных дел, которые я веду, это политически мотивированные дела против крымских татар и украинцев, — отметил Алексей. — И раньше, и сейчас после начала войны, таков мой круг подзащитных. Надеюсь, что каких-либо последствий для меня не будет. Моя защита, если так можно сказать, это публичность моей профессии и публичность в делах моих клиентов.

Как видим, огласка, сопровождавшая процессы над украинцами и крымскими татарами, не помогла их защитнику. Алексей был задержан, когда он как раз вернулся в Крым, где проживает, из Ростова-на-Дону, где судят украинцев. Там, в частности, прошло очередное заседание по делу упомянутого Ярослава Жука.

На протоколе Алексей написал, что был лишен права на защиту, но в суде этот момент был проигнорирован.

— На Алексея было составлено два протокола за административные правонарушения. По одному за якобы размещение экстремистской символики в социальных сетях, он арестован на 14 суток. Речь идет о рисунке политического заключенного с трезубцем и крымскотатарской тамгой со словами "Не сломанные", "Мы не террористы, мы не экстремисты", — рассказал "Телеграфу" Эмиль Курбединов — коллега Алексея, выступающий его защитником. — И штраф в размере 45 тыс. руб наложен за якобы дискредитацию [российской] армии, а именно пост с набором различных тезисов, зацепились в частности за фразу "кассетные бомбы — военное преступление". Конечно, мы обжаловали оба протокола, но тот, что по поводу ареста, оставлен в силе, далее передадим материалы в кассационную инстанцию. По штрафу ждем апелляцию.

Пост с таким рисунком стал формальным поводом к составлению административного протокола.

Понятно, что это задержание напрямую связано с деятельностью Алексея. Его "выбили" из ряда политических дел, в том числе и в отношении украинцев, слушающих в Южном окружном военном суде. Кроме ареста и штрафа при обыске в квартире были изъяты документы и носители информации, содержащие адвокатскую тайну. Мы обжалуем и этот момент, и будем добиваться возвращения всех материалов, – отметил юрист.

В поддержку Алексея Ладина в публичном пространстве выступили и другие его, в частности адвокат Николай Полозов, который в своем посту отметил, что деятельность Алексея "очень раздражает оккупационные власти в Крыму".

— путинский рейх закатывает в бетон остатки общества. Да и адвокатуру при этом как один из общественных институтов, стремясь превратить ее в рудиментарный отросток репрессивного аппарата, в том числе и в оккупированном Крыму, — подчеркнул юрист.

До освобождения Алексея Ладина из-под ареста остается несколько дней, его коллеги и родные подзащитных надеются, что российский режим не предпримет еще каких-либо шагов, чтобы помешать его участию в судебных заседаниях. Хотя надеяться на это, судя по сообщениям российских СМИ, бесполезно, ведь Министерство внутренних дел по Республике Крым инициировало лишение лицензии задержанного адвоката. Кстати, в один день с Алексеем были задержаны и три защитника Алексея Навального, а именно Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер.

Как будет дальше развиваться ситуация с защитником пленных украинцев, "Телеграф" сообщит дополнительно.