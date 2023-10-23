Власти России сводят счеты: защитника украинцев и крымских татар арестовали на 14 суток
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На Алексея Ладина составили два протокола за админнарушения
Российские власти отстранили от участия в процессах, где обвиняемыми проходят украинцы и крымские татары, адвоката Алексея Ладина. Защитника посадили под административный арест по надуманному поводу, изъяв при обыске материалы по делам. Попытки коллег-юристов обжаловать решение о наказании успеха не имели, теперь борьба будет продолжаться за возвращение важных документов.
"Телеграф" общался с Алексеем Ладиным в июле этого года, тогда адвокат рассказывал о незаконных процессах над украинцами — херсонцем Павлом Запорожцем и мелитопольцем Ярославом Жуком. Обоих россияне схватили в родных городах и долгое время удерживают в плену, обвинив в попытке совершить "акты международного терроризма". Также среди подзащитных российского юриста находится Алексей Киселев — этот капитан I ранга ВМС был приговорен к 8,5 годам колонии якобы за участие в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана, признанном в России "террористическим". Эти и другие процессы происходят с многочисленными нарушениями, среди которых лишение обвиняемых права на защиту. Обычно российская сторона предоставляет украинцам собственных адвокатов, задача которых сводится к уговорам о признании в совершении преступлений.
Алексей Ладин действует против системы и пытается (насколько это возможно в условиях искаженной системы правосудия РФ) отстаивать интересы военных и гражданских, которых россия делает преступниками. В частности, он помогает украинцам держать связь с родными, фиксировать факты пыток и издевательств, информировать об этом соответствующие органы в россии и активно рассказывает об этом в медиа. На логичный вопрос, не боится ли он выступать против режима, адвокат ответил нашему изданию, что осознает опасность, но не может оставить дело, которому посвятил не один год.
— Так сложилась ситуация, что большая часть уголовных дел, которые я веду, это политически мотивированные дела против крымских татар и украинцев, — отметил Алексей. — И раньше, и сейчас после начала войны, таков мой круг подзащитных. Надеюсь, что каких-либо последствий для меня не будет. Моя защита, если так можно сказать, это публичность моей профессии и публичность в делах моих клиентов.
Как видим, огласка, сопровождавшая процессы над украинцами и крымскими татарами, не помогла их защитнику. Алексей был задержан, когда он как раз вернулся в Крым, где проживает, из Ростова-на-Дону, где судят украинцев. Там, в частности, прошло очередное заседание по делу упомянутого Ярослава Жука.
— На Алексея было составлено два протокола за административные правонарушения. По одному за якобы размещение экстремистской символики в социальных сетях, он арестован на 14 суток. Речь идет о рисунке политического заключенного с трезубцем и крымскотатарской тамгой со словами "Не сломанные", "Мы не террористы, мы не экстремисты", — рассказал "Телеграфу" Эмиль Курбединов — коллега Алексея, выступающий его защитником. — И штраф в размере 45 тыс. руб наложен за якобы дискредитацию [российской] армии, а именно пост с набором различных тезисов, зацепились в частности за фразу "кассетные бомбы — военное преступление". Конечно, мы обжаловали оба протокола, но тот, что по поводу ареста, оставлен в силе, далее передадим материалы в кассационную инстанцию. По штрафу ждем апелляцию.
Понятно, что это задержание напрямую связано с деятельностью Алексея. Его "выбили" из ряда политических дел, в том числе и в отношении украинцев, слушающих в Южном окружном военном суде. Кроме ареста и штрафа при обыске в квартире были изъяты документы и носители информации, содержащие адвокатскую тайну. Мы обжалуем и этот момент, и будем добиваться возвращения всех материалов, – отметил юрист.
В поддержку Алексея Ладина в публичном пространстве выступили и другие его, в частности адвокат Николай Полозов, который в своем посту отметил, что деятельность Алексея "очень раздражает оккупационные власти в Крыму".
— путинский рейх закатывает в бетон остатки общества. Да и адвокатуру при этом как один из общественных институтов, стремясь превратить ее в рудиментарный отросток репрессивного аппарата, в том числе и в оккупированном Крыму, — подчеркнул юрист.
До освобождения Алексея Ладина из-под ареста остается несколько дней, его коллеги и родные подзащитных надеются, что российский режим не предпримет еще каких-либо шагов, чтобы помешать его участию в судебных заседаниях. Хотя надеяться на это, судя по сообщениям российских СМИ, бесполезно, ведь Министерство внутренних дел по Республике Крым инициировало лишение лицензии задержанного адвоката. Кстати, в один день с Алексеем были задержаны и три защитника Алексея Навального, а именно Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер.
Как будет дальше развиваться ситуация с защитником пленных украинцев, "Телеграф" сообщит дополнительно.