Оригінально, смачно і просто: дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом ніжних млинців з капустою

Ніколи не пізно поповнити свою книгу рецептів новою стравою з капусти.

Капуста — дуже корисна для організму, адже в ній містяться різні вітаміни і мінерали, які необхідні нашому організму для підтримки тонусу, вона багата клітковиною, легко засвоюється і не перевантажує нас зайвими калоріями.

Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, розповіла, як приготувати смачні оладки з найпоширенішого виду капусти — білокачанної.

Ніжні капустяні оладки

Інгредієнти:

білокачанна капуста — 1 середній качан

яйце — 2 шт.

борошно цілозернове — 4 ст. л.

спеції і приправи — на смак

рослинна олія — для смаження

свіжа зелень (кріп, петрушка) — на смак

сметана або натуральний йогурт — для подачі

Спосіб приготування:

Дрібно подрібнивши капусту, посоліть її і поперчіть, перемніть руками і дайте постояти кілька хвилин. Додайте до капусти яйця, перемішайте, а потім додайте 2-3 столові ложки борошна і знову ретельно перемішайте до однорідної, густої консистенції.

Попередньо розігріту сковорідку змастити олією. Викладайте оладки, злегка придавлюючи зверху. Підрум’яньте їх на вогні трохи нижче середнього приблизно по 5 хвилин з кожного боку.

Подавайте ніжні капустяні оладки зі сметаною і свіжою зеленню.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.