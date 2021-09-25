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Оригінально, смачно і просто: дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом ніжних млинців з капустою

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Капустяні оладки Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:40
Капустяні оладки

Ніколи не пізно поповнити свою книгу рецептів новою стравою з капусти.

Капуста — дуже корисна для організму, адже в ній містяться різні вітаміни і мінерали, які необхідні нашому організму для підтримки тонусу, вона багата клітковиною, легко засвоюється і не перевантажує нас зайвими калоріями.

Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, розповіла, як приготувати смачні оладки з найпоширенішого виду капусти — білокачанної.

Ніжні капустяні оладки

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста — 1 середній качан
  • яйце — 2 шт.
  • борошно цілозернове — 4 ст. л.
  • спеції і приправи — на смак
  • рослинна олія — для смаження
  • свіжа зелень (кріп, петрушка) — на смак
  • сметана або натуральний йогурт — для подачі

Спосіб приготування:

Дрібно подрібнивши капусту, посоліть її і поперчіть, перемніть руками і дайте постояти кілька хвилин. Додайте до капусти яйця, перемішайте, а потім додайте 2-3 столові ложки борошна і знову ретельно перемішайте до однорідної, густої консистенції.

Попередньо розігріту сковорідку змастити олією. Викладайте оладки, злегка придавлюючи зверху. Підрум’яньте їх на вогні трохи нижче середнього приблизно по 5 хвилин з кожного боку.

Подавайте ніжні капустяні оладки зі сметаною і свіжою зеленню.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

Теги:
#Дієтолог #Рецепт #Млинці #Капуста #Світлана Фус #Оладки
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