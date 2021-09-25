Оригінально, смачно і просто: дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом ніжних млинців з капустою
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Ніколи не пізно поповнити свою книгу рецептів новою стравою з капусти.
Капуста — дуже корисна для організму, адже в ній містяться різні вітаміни і мінерали, які необхідні нашому організму для підтримки тонусу, вона багата клітковиною, легко засвоюється і не перевантажує нас зайвими калоріями.
Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, розповіла, як приготувати смачні оладки з найпоширенішого виду капусти — білокачанної.
Ніжні капустяні оладки
Інгредієнти:
- білокачанна капуста — 1 середній качан
- яйце — 2 шт.
- борошно цілозернове — 4 ст. л.
- спеції і приправи — на смак
- рослинна олія — для смаження
- свіжа зелень (кріп, петрушка) — на смак
- сметана або натуральний йогурт — для подачі
Спосіб приготування:
Дрібно подрібнивши капусту, посоліть її і поперчіть, перемніть руками і дайте постояти кілька хвилин. Додайте до капусти яйця, перемішайте, а потім додайте 2-3 столові ложки борошна і знову ретельно перемішайте до однорідної, густої консистенції.
Попередньо розігріту сковорідку змастити олією. Викладайте оладки, злегка придавлюючи зверху. Підрум’яньте їх на вогні трохи нижче середнього приблизно по 5 хвилин з кожного боку.
Подавайте ніжні капустяні оладки зі сметаною і свіжою зеленню.
Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.
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