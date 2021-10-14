Рецепти найсмачніших святкових страв на Покров Пресвятої Богородиці

Також господині пекли булочки з м’ясом, варили узвар, робили холодець і готували суп з грибів.

У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день заведено накривати пишний стіл і запрошувати гостей у будинок.

На святковому столі обов’язково повинен був красуватися традиційний, пишний Покровський коровай. А також застілля не обходилося без млинців і різної здоби.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома рецептами смачних святкових страв, які повинні бути на столі на Покрову Пресвятої Богородиці.

Коровай на Покров — рецепт

Подавайте, трохи остиглим, на рушнику.

Інгредієнти:

Молоко — 250 гр

Сухі дріжджі — 11 гр

Яйця — 5 штук

Цукор — 4,5 ст. л.

Борошно — 700 гр

Рослинна олія — 50 грам

Сіль — 1 ч. Л

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Спосіб приготування:

Дріжджі і чайну ложку цукру розведіть в чашці теплого молока. 4 жовтки перетріть з цукром, що залишився і додайте до них дріжджову суміш. Один жовток залиште для змащування тіста. Збийте до міцної піни білки. Просійте борошно в глибоку миску і зробіть поглиблення. Налийте суміш з дріжджами, білки, рослинна олія і сіль в борошно. Добре перемішайте. Вимісити тісто, залишати його підходити не потрібно. Сформуйте колобок і викладіть на застелений папером деко. Зробіть пару джгутиків, переплетіть в косичку і викладіть навколо колобка. Далі прикрашати ви можете за власним бажанням. Змастіть коровай жовтком. Випікайте в духовці 70-80 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий коровай змастіть цукровим сиропом.

Дріжджовий пиріг з капустою — рецепт

Пироги з капустяною начинкою — класика кулінарії.

Інгредієнти:

опара:

Молоко — 300 мл

Цукор — 4 ст. л.

Борошно пшеничне — 6 ст. л.

Дріжджі сухі — 11 г

тісто:

Яйце куряче — 2 шт.

Сіль — 1 ч.л.

Олія соняшникова — 130 мл

Борошно пшеничне — 450 г

начинка:

Капуста — 1/2 качана

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт.

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Спосіб приготування:

Цибулину наріжте і обсмажте до прозорості. Натріть моркву, і додайте до цибулі і обсмажуйте ще 2 хвилини. Нарізану капусту посоліть, додайте до цибулі з морквою, ще посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності. Дріжджі розведіть у теплому молоці, додайте всі інгредієнти для опари. Перемішайте і поставте в тепле місце на пів години. Збийте яйця з сіллю і вилийте їх в опару. Додайте рослинну олію і приготуйте тісто, поступово додаючи борошно. Розділіть тісто на дві частини, і залиште підходити ще на пів години. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто. Викладіть на одну частину начинку, накрийте другою і защипніть краю. Поверхня пирога змастіть молоком і випікайте 30 хвилин при температурі 200 С.

Традиційні покровські млинці — рецепт

Щоб всю зиму в будинку було тепло і затишно на Покров заведено було пекти млинці.

Інгредієнти:

Борошно — 400 г

Цукор — 3 ст. л.

Яйце — 4 шт.

Молоко — 1 л

Олія — 3 ст. л.

Сіль — щіпка

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Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром, поступово введіть борошно і сіль. Влийте молоко і акуратно розмішайте до однорідної маси. Залиште на 20 хвилин. Додайте в тісто рослинну олію і смажте млинці на сильно розігрітій сковороді. Начинку для млинців можете приготувати будь-яку.

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