Рецепти найсмачніших святкових страв на Покров Пресвятої Богородиці
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Також господині пекли булочки з м’ясом, варили узвар, робили холодець і готували суп з грибів.
У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день заведено накривати пишний стіл і запрошувати гостей у будинок.
На святковому столі обов’язково повинен був красуватися традиційний, пишний Покровський коровай. А також застілля не обходилося без млинців і різної здоби.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома рецептами смачних святкових страв, які повинні бути на столі на Покрову Пресвятої Богородиці.
Коровай на Покров — рецепт
Інгредієнти:
- Молоко — 250 гр
- Сухі дріжджі — 11 гр
- Яйця — 5 штук
- Цукор — 4,5 ст. л.
- Борошно — 700 гр
- Рослинна олія — 50 грам
- Сіль — 1 ч. Л
Спосіб приготування:
- Дріжджі і чайну ложку цукру розведіть в чашці теплого молока.
- 4 жовтки перетріть з цукром, що залишився і додайте до них дріжджову суміш. Один жовток залиште для змащування тіста. Збийте до міцної піни білки.
- Просійте борошно в глибоку миску і зробіть поглиблення. Налийте суміш з дріжджами, білки, рослинна олія і сіль в борошно. Добре перемішайте.
- Вимісити тісто, залишати його підходити не потрібно. Сформуйте колобок і викладіть на застелений папером деко. Зробіть пару джгутиків, переплетіть в косичку і викладіть навколо колобка. Далі прикрашати ви можете за власним бажанням.
- Змастіть коровай жовтком.
- Випікайте в духовці 70-80 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готовий коровай змастіть цукровим сиропом.
Дріжджовий пиріг з капустою — рецепт
Інгредієнти:
опара:
- Молоко — 300 мл
- Цукор — 4 ст. л.
- Борошно пшеничне — 6 ст. л.
- Дріжджі сухі — 11 г
тісто:
- Яйце куряче — 2 шт.
- Сіль — 1 ч.л.
- Олія соняшникова — 130 мл
- Борошно пшеничне — 450 г
начинка:
- Капуста — 1/2 качана
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Цибулину наріжте і обсмажте до прозорості. Натріть моркву, і додайте до цибулі і обсмажуйте ще 2 хвилини.
- Нарізану капусту посоліть, додайте до цибулі з морквою, ще посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності.
- Дріжджі розведіть у теплому молоці, додайте всі інгредієнти для опари. Перемішайте і поставте в тепле місце на пів години.
- Збийте яйця з сіллю і вилийте їх в опару. Додайте рослинну олію і приготуйте тісто, поступово додаючи борошно. Розділіть тісто на дві частини, і залиште підходити ще на пів години.
- На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто. Викладіть на одну частину начинку, накрийте другою і защипніть краю.
- Поверхня пирога змастіть молоком і випікайте 30 хвилин при температурі 200 С.
Традиційні покровські млинці — рецепт
Інгредієнти:
- Борошно — 400 г
- Цукор — 3 ст. л.
- Яйце — 4 шт.
- Молоко — 1 л
- Олія — 3 ст. л.
- Сіль — щіпка
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром, поступово введіть борошно і сіль.
- Влийте молоко і акуратно розмішайте до однорідної маси. Залиште на 20 хвилин.
- Додайте в тісто рослинну олію і смажте млинці на сильно розігрітій сковороді.
- Начинку для млинців можете приготувати будь-яку.
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