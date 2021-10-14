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Рецепти найсмачніших святкових страв на Покров Пресвятої Богородиці

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Що приготувати на Покрову 2021 Новина оновлена 14 жовтня 2021, 11:25
Що приготувати на Покрову 2021

Також господині пекли булочки з м’ясом, варили узвар, робили холодець і готували суп з грибів.

У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день заведено накривати пишний стіл і запрошувати гостей у будинок.

На святковому столі обов’язково повинен був красуватися традиційний, пишний Покровський коровай. А також застілля не обходилося без млинців і різної здоби.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з декількома рецептами смачних святкових страв, які повинні бути на столі на Покрову Пресвятої Богородиці.

Коровай на Покров — рецепт

Подавайте, трохи остиглим, на рушнику.
Подавайте, трохи остиглим, на рушнику.

Інгредієнти:

  • Молоко — 250 гр
  • Сухі дріжджі — 11 гр
  • Яйця — 5 штук
  • Цукор — 4,5 ст. л.
  • Борошно — 700 гр
  • Рослинна олія — 50 грам
  • Сіль — 1 ч. Л

Спосіб приготування:

  1. Дріжджі і чайну ложку цукру розведіть в чашці теплого молока.
  2. 4 жовтки перетріть з цукром, що залишився і додайте до них дріжджову суміш. Один жовток залиште для змащування тіста. Збийте до міцної піни білки.
  3. Просійте борошно в глибоку миску і зробіть поглиблення. Налийте суміш з дріжджами, білки, рослинна олія і сіль в борошно. Добре перемішайте.
  4. Вимісити тісто, залишати його підходити не потрібно. Сформуйте колобок і викладіть на застелений папером деко. Зробіть пару джгутиків, переплетіть в косичку і викладіть навколо колобка. Далі прикрашати ви можете за власним бажанням.
  5. Змастіть коровай жовтком.
  6. Випікайте в духовці 70-80 хвилин при температурі 180 градусів.
  7. Готовий коровай змастіть цукровим сиропом.

Дріжджовий пиріг з капустою — рецепт

Пироги з капустяною начинкою — класика кулінарії.
Пироги з капустяною начинкою — класика кулінарії.

Інгредієнти:

опара:

  • Молоко — 300 мл
  • Цукор — 4 ст. л.
  • Борошно пшеничне — 6 ст. л.
  • Дріжджі сухі — 11 г

тісто:

  • Яйце куряче — 2 шт.
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Олія соняшникова — 130 мл
  • Борошно пшеничне — 450 г

начинка:

  • Капуста — 1/2 качана
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Цибулину наріжте і обсмажте до прозорості. Натріть моркву, і додайте до цибулі і обсмажуйте ще 2 хвилини.
  2. Нарізану капусту посоліть, додайте до цибулі з морквою, ще посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності.
  3. Дріжджі розведіть у теплому молоці, додайте всі інгредієнти для опари. Перемішайте і поставте в тепле місце на пів години.
  4. Збийте яйця з сіллю і вилийте їх в опару. Додайте рослинну олію і приготуйте тісто, поступово додаючи борошно. Розділіть тісто на дві частини, і залиште підходити ще на пів години.
  5. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто. Викладіть на одну частину начинку, накрийте другою і защипніть краю.
  6. Поверхня пирога змастіть молоком і випікайте 30 хвилин при температурі 200 С.

Традиційні покровські млинці — рецепт

Щоб всю зиму в будинку було тепло і затишно на Покров заведено було пекти млинці.
Щоб всю зиму в будинку було тепло і затишно на Покров заведено було пекти млинці.

Інгредієнти:

  • Борошно — 400 г
  • Цукор — 3 ст. л.
  • Яйце — 4 шт.
  • Молоко — 1 л
  • Олія — 3 ст. л.
  • Сіль — щіпка

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром, поступово введіть борошно і сіль.
  2. Влийте молоко і акуратно розмішайте до однорідної маси. Залиште на 20 хвилин.
  3. Додайте в тісто рослинну олію і смажте млинці на сильно розігрітій сковороді.
  4. Начинку для млинців можете приготувати будь-яку.

Також, "Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.

Теги:
#Рецепти #Покров Пресвятої Богородиці #Коровай #Покров день #Покров Богородиці
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