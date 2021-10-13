Замовляння і обряди на Покров: як залучити любов, гроші і здоров’я

За допомогою дієвих замовлянь вийде не тільки розпрощатися з невдачею, але і знайти гармонію в особистому житті.

Один з найбільших церковних свят — Покров Пресвятої Богородиці — здавна вважали дівочим днем і днем весіль. У цей день неодружені дівчата проводили обряди, щоб залучити нареченого. Також різні обряди проводилися, щоб дізнатися, коли вдасться вийти заміж, як зватимуть судженого тощо.

Дуже важливо при цьому на Покрову відправитися до церкви і прочитати молитву. У цей день дівчата моляться про щастя і благополуччя в шлюбі, одинокі ж дівчата просять у святої якнайшвидшого заміжжя.

"Телеграф" зібрав для вас змови на удачу і любов, які можна прочитати на Покров.

Замовляння на удачу на Покров

1. На Покров будь-які мрії збудуться, якщо помисли чисті, і людина не переслідує корисливих намірів. У цей день залучити удачу значно простіше. Для цього потрібно приготувати частування і проговорити:

"Добро завжди добром повертається, удачею обертається. Всіх пригощу, на всіх своє добро розділю, сторицею його поверну".

Частування варто роздати незнайомим людям або залишити в церкві.

2. Залучити удачу на Покров допоможе наступне замовляння:

"Удачу в життя залучаю, бід більше не знаю. Все, що в житті зайвим виявилося, повимету, повинесу".

Після змови житло підмітають і виносять сміття разом з непридатними більше речами.

3. Залучити удачу допоможе замовляння, виголошене під час вмивання:

"Вода страхи змиває, від невдач і неприємностей позбавляє. Як вода з лиця стече, так і удача до мене прийде".

Після вмивання не витирайтеся, щоб кожна крапля води забирала геть усе зайве.

Незаміжні дівчата на Покров закликають женихів

Замовляння на залучення любові на Покров

1. Після пробудження потрібно випити три ковтки свяченої води, запалити церковну свічку і вимовити:

"Матушка покровом накриває, до заміжжя готує, долю мою вирішує. Як свічка догорить, так і суджений до мене поспішить".

2. В день свята беруть три стрічки червоного кольору, переплітають між собою в косу, примовляючи:

"Почуття серцеві переплітаю, любові душу розкриваю. Як косичка заплете, так і любов в моє життя увірветься".

Талісман кроплять свяченою водою і ховають за ікону Богородиці, щоб якомога швидше в життя прийшла справжня любов.

3. Замовляння на залучення любові можна прочитати перед відходом до сну. Для цього на листку пишуть наступне:

"Як сон мій відновлювальний і солодкий, так і любов в моєму житті буде такою ж. Все, що уві сні привидиться, майбутнє розкриє".

Сон обов’язково потрібно запам’ятати, і якщо він був сумбурним або тривожним, сходити до церкви або помолитися вдома Вищим Силам для усунення перешкод на шляху до особистого щастя.

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Замовляння на щастя на Покров

1. В день Покрови перед тим, як вийти з дому, підходять до дзеркала і промовляють:

"З будинку виходжу, торбинку з собою беру. Під час шляху в неї щастя покладу, додому принесу".

З собою беруть будь-яку сумку або пакет, носять їх відкритими, а по поверненню в будинок ставлять біля порога, відкривають двері і промовляють:

"Щастю двері відкриваю, в будинок з посмішкою запрошую. Проходь, сідай, бути як удома не соромся".

2. Залучити в життя щастя на Покров допоможе щирий змова, виголошений на самоті:

"Немає сил з бідами справлятися, без щастя білий світ не милий. Як вранці Сонце прокидається, так і в житті світло проллється, негаразди підуть і щастям заміняться".

3. Позбутися від неприємностей і знайти щастя допоможе генеральне прибирання, проведена напередодні свята. На Покрову після пробудження вимовляють:

"У будинку чисто, на душі спокій. Щастю двері відкриваю, вікна відкриваю. Проходь в будинок чистий, розміщувати, затишок створюй, негаразди проганяй".

Покров Пресвятої Богородиці — особливе свято, яке має велике значення для православних християн. У цей день священнослужителі закликають всіх без винятку відвідати урочисті служби і помолитися Богородиці, щоб та почула прохання і допомогла кожному, кому потрібна підтримка.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки і привітання з Покровою Пресвятої Богородиці, щоб ви привітали близьких в цей день.