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Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье

Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:С помощью действенных заговоров получится не только распрощаться с невезением, но и обрести гармонию в личной жизни.

Привлечь в жизнь удачу и счастье в день Покрова Пресвятой Богородицы может каждый. Главное, чтобы желания были искренними и не несли в себе вреда для окружающих людей. 

В день праздника, который ежегодно отмечают 14 октября, верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы помолиться Высшим Силам и попросить у них покровительства для себя и близких. В этот день слова обретают особый смысл, и эксперты рекомендуют не пренебрегать этим. Исполнить заветное желание, обрести счастье и любовь помогут проверенные заговоры.

Заговоры на удачу

1. На Покров любые мечты сбудутся, если помыслы чисты, и человек не преследует корыстных намерений. В этот день привлечь удачу значительно проще. Для этого нужно приготовить угощение и проговорить:

"Добро всегда добром возвращается, удачей оборачивается. Всех угощу, на всех свое добро разделю, сторицей его верну".

Угощение стоит раздать незнакомым людям или оставить в церкви.

2. Привлечь удачу на Покров поможет следующий заговор:

"Удачу в жизнь привлекаю, бед больше не знаю. Все, что в жизни лишним оказалось, повымету, повынесу".

После заговора жилище подметают и выносят мусор вместе с пришедшими в негодность вещами.

3. Привлечь удачу поможет заговор, произнесенный во время умывания:

"Вода страхи смывает, от неудач и горестей избавляет. Как вода с лица стечет, так и удача ко мне придет".

После умывания не вытираются, чтобы каждая капля воды уносила прочь все лишнее.

Заговоры на привлечение любви

1. После пробуждения нужно выпить три глотка святой воды, зажечь церковную свечу и произнести:

"Матушка покровом накрывает, к замужеству готовит, судьбу мою решает. Как свеча догорит, так и суженый ко мне поспешит".

2. В день праздника берут три ленты красного цвета, переплетают между собой в косу, приговаривая:

"Чувства сердечные переплетаю, любви душу раскрываю. Как косичка заплетется, так и любовь в мою жизнь ворвется".

Талисман окропляют святой водой и прячут за икону Богородицы, чтобы как можно скорее в жизнь пришла истинная любовь.

3. Заговор на привлечение любви можно прочитать перед отходом ко сну. Для этого на листке пишут следующее:

"Как сон мой крепок и сладок, так и любовь в моей жизни будет такой же. Все, что во сне привидится, будущее раскроет".

Сон обязательно нужно запомнить, и если он был сумбурным или тревожным, сходить в церковь или помолиться дома Высшим Силам для устранения препятствий на пути к личному счастью.

Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октябряЧитать полностью

Заговоры на счастье

1. В день Покрова перед тем, как выйти из дома, подходят к зеркалу и произносят:

"Из дома выхожу, котомку с собой беру. Во время пути в нее счастье положу, домой принесу".

С собой берут любую сумку или пакет, носят их открытыми, а по возвращению в дом ставят у порога, открывают дверь и произносят:

"Счастью двери открываю, в дом с улыбкой приглашаю. Проходи, располагайся, быть как дома не стесняйся".

2. Привлечь в жизнь счастье на Покров поможет искренний заговор, произнесенный в одиночестве:

"Нет сил с бедами справляться, без счастья белый свет не мил. Как утром Солнце просыпается, так и в жизни свет прольется, невзгоды уйдут и счастьем заменятся".

3. Избавится от неприятностей и обрести счастье поможет генеральная уборка, проведенная накануне праздника. На Покров после пробуждения произносят:

"В доме чисто, на душе покой. Счастью двери открываю, окна распахиваю. Проходи в дом чистый, размещайся, уют создавай, невзгоды прогоняй".

Покров Пресвятой Богородицы — особый праздник, который имеет огромное значение для православных христиан. В этот день священнослужители призывают всех без исключения посетить торжественные службы и помолиться Богородице, чтобы та услышала просьбы и помогла каждому, кому нужна поддержка.

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Все по теме:

Деньги, Любовь, Традиции, Счастье, Покров, Обряды, 14 октября, Праздник 14 октября, Заговоры и обряды на Покров, Заговоры на счастье, Заговоры на любовь, Заговоры на удачу.
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