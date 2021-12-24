"Родзинка" святкового столу: рецепт салату "Новорічна шишка" з печерицями

Смачна та ситна страва для всієї родини

Кожній господині можна підібрати кілька цікавих та одночасно смачних салатів, завдяки яким новорічні та різдвяні свята заграють новими фарбами.

Оригінальне оформлення салату "Новорічна шишка" не залишить байдужими ваших рідних, пише smakotainfo.

Інгредієнти:

філе куряче відварене – 150 г

яйця варені – 2 шт.

печериці консервовані – 100 г

сир твердий – 80 г

майонез – 6-8 ст.

олія – 2-3 ст.л.

мигдаль – 150 г

сіль, перець – за смаком.

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Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Яйця та сир натираємо на тертці окремо. Печериці нарізаємо шматочками і обсмажуємо в олії. Всі інгредієнти змішуємо, солимо, перчимо, заправляємо майонезом. На страву викладаємо два овали у вигляді шишки. Верх салату покриваємо мигдальними горішками.

Нагадаємо, що майонез можна приготувати своїми руками. Але якщо вам набрид цей соус, його можна замінити іншими заправками. Рецепти найсмачніших соусів до страв ви знайдете у матеріалі "Телеграфа".