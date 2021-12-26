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Красива та надзвичайно смачна закуска на Новий рік, яку можна приготувати за 10 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Смачний та швидкий рецепт закусок Новина оновлена 26 грудня 2021, 16:05
Смачний та швидкий рецепт закусок

Ця закуска прикрасить будь-який святковий стіл або фуршет.

Закуски – це невіддільна частина святкового новорічного столу. Ми вже розповідали, як урізноманітнити стіл за допомогою сирних канапе, ролів з крабових паличок, а також закусок з ікрою.

Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм поділилася ще одним простим рецептом новорічної закуски, яку можна приготувати лише за 10 хвилин.

Інгредієнти:

  • карбонад
  • сир чечив
  • листя салату
  • крабові палички
  • яйце
  • помідори
  • часник
  • майонез

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички та яйце натріть на тертці, додайте помідори, часник, майонез і перемішайте.
  2. Далі покладіть на карбонад листок салату та начинку, після чого загорніть все, і зав’яжіть сиром, як показано на відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати простий рулет із лаваша та червоної риби до новорічного столу.

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