Красива та надзвичайно смачна закуска на Новий рік, яку можна приготувати за 10 хвилин
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Ця закуска прикрасить будь-який святковий стіл або фуршет.
Закуски – це невіддільна частина святкового новорічного столу. Ми вже розповідали, як урізноманітнити стіл за допомогою сирних канапе, ролів з крабових паличок, а також закусок з ікрою.
Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм поділилася ще одним простим рецептом новорічної закуски, яку можна приготувати лише за 10 хвилин.
Інгредієнти:
- карбонад
- сир чечив
- листя салату
- крабові палички
- яйце
- помідори
- часник
- майонез
Спосіб приготування:
- Крабові палички та яйце натріть на тертці, додайте помідори, часник, майонез і перемішайте.
- Далі покладіть на карбонад листок салату та начинку, після чого загорніть все, і зав’яжіть сиром, як показано на відео.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати простий рулет із лаваша та червоної риби до новорічного столу.
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