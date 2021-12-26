Красива та надзвичайно смачна закуска на Новий рік, яку можна приготувати за 10 хвилин

Ця закуска прикрасить будь-який святковий стіл або фуршет.

Закуски – це невіддільна частина святкового новорічного столу. Ми вже розповідали, як урізноманітнити стіл за допомогою сирних канапе, ролів з крабових паличок, а також закусок з ікрою.

Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм поділилася ще одним простим рецептом новорічної закуски, яку можна приготувати лише за 10 хвилин.

Інгредієнти:

карбонад

сир чечив

листя салату

крабові палички

яйце

помідори

часник

майонез

Спосіб приготування:

Крабові палички та яйце натріть на тертці, додайте помідори, часник, майонез і перемішайте. Далі покладіть на карбонад листок салату та начинку, після чого загорніть все, і зав’яжіть сиром, як показано на відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати простий рулет із лаваша та червоної риби до новорічного столу.