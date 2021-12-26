Укр

Красивая и необыкновенно вкусная закуска на Новый год, которую можно приготовить за 10 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
498
Вкусный и быстрый рецепт закусок Новость обновлена 26 декабря 2021, 16:05
Вкусный и быстрый рецепт закусок

Эта закуска украсит любой праздничный стол или фуршет.

Закуски — это неотъемлемая часть праздничного новогоднего стола. Мы уже рассказывали, как разнообразить стол при помощи сырных канапе, роллов из крабовых палочек, а также закусок с икрой.

Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм поделилась еще одним простым рецептом новогодней закуски, которую можно приготовить всего за 10 минут.

Ингредиенты:

  • карбонад
  • сыр чечил
  • листья салата
  • крабовые палочки
  • яйцо
  • помидоры
  • чеснок
  • майонез

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки и яйцо натрите на терке, добавьте помидоры, чеснок, майонез и перемешайте.
  2. Далее положите на карбонад листок салата и начинку, после чего заверните все, и завяжите сыром, как показано на видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить простой рулет из лаваша и красной рыбы к новогоднему столу.

Теги:
#Рецепт #Закуска
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Украина
Может привести к катастрофичным последствиям: в западных СМИ бьют тревогу из-за окружения Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Может привести к катастрофичным последствиям: в западных СМИ бьют тревогу из-за окружения Зеленского
Дата публикации
Категория
Гибель Марии Баран стала неожиданностью для её семьи
Поставила дочерей на ноги и со всеми ладила: какой была убитая в Италии украинка
Дата публикации
Категория
Женщины, имеющие детей, тоже будут считаться военнобязанными
Правила воинского учета: что делать беременным и женщинам с детьми
Дата публикации
Категория
Дмитрий Сероухов
"Авиаперевозчики стараются не заправлять самолеты в Украине, чтобы не переплачивать", - Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines
Дата публикации
Категория
Работодателей начнут наказывать за дискриминацию по половому признаку
Десять "минималок" за формулировку "работа для мужчин": в Украине введут новые штрафы для работодателей