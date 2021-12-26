Красивая и необыкновенно вкусная закуска на Новый год, которую можно приготовить за 10 минут
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Эта закуска украсит любой праздничный стол или фуршет.
Закуски — это неотъемлемая часть праздничного новогоднего стола. Мы уже рассказывали, как разнообразить стол при помощи сырных канапе, роллов из крабовых палочек, а также закусок с икрой.
Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм поделилась еще одним простым рецептом новогодней закуски, которую можно приготовить всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- карбонад
- сыр чечил
- листья салата
- крабовые палочки
- яйцо
- помидоры
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
- Крабовые палочки и яйцо натрите на терке, добавьте помидоры, чеснок, майонез и перемешайте.
- Далее положите на карбонад листок салата и начинку, после чего заверните все, и завяжите сыром, как показано на видео.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить простой рулет из лаваша и красной рыбы к новогоднему столу.
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