Красивая и необыкновенно вкусная закуска на Новый год, которую можно приготовить за 10 минут

Эта закуска украсит любой праздничный стол или фуршет.

Закуски — это неотъемлемая часть праздничного новогоднего стола. Мы уже рассказывали, как разнообразить стол при помощи сырных канапе, роллов из крабовых палочек, а также закусок с икрой.

Кулинарный блогер Марина Ваниян на своей странице в Инстаграм поделилась еще одним простым рецептом новогодней закуски, которую можно приготовить всего за 10 минут.

Ингредиенты:

карбонад

сыр чечил

листья салата

крабовые палочки

яйцо

помидоры

чеснок

майонез

Способ приготовления:

Крабовые палочки и яйцо натрите на терке, добавьте помидоры, чеснок, майонез и перемешайте. Далее положите на карбонад листок салата и начинку, после чего заверните все, и завяжите сыром, как показано на видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить простой рулет из лаваша и красной рыбы к новогоднему столу.