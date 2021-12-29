Набагато краще за холодець: рецепт заливної риби з креветками і перепелиними яйцями

Головна перевага цієї альтернативи холодцю у тому, що на його приготування не потрібно витрачати весь день

М’ясні страви на новорічному столі – це невід’ємна частина свята. Можна приготувати звичайний холодець, який так люблять гості, або здивувати всіх тортом "Наполеон з м’ясом". А якщо хочеться рибних страв, то пропонуємо рецепт легкої, охолодної та смачної риби, яка точно прикрасить будь-яке свято.

Рецептом заливної риби, яка дуже нагадує холодець, поділилися у Instagram-блозі vkusno.recept.

Як приготувати заливну рибу замість звичайного холодця

Інгредієнти

Риба (голова, хвіст, стейки або суповий набір) – 600 гр

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Сіль — на смак

Желатин — 1 ст.л

Вода — 500 мл

Для прикрас

Креветки — 150 гр.

Перепелині яйця — 4 шт.

Зелений горошок — 2 ст.л

Приготування

Рибу помити, очистити скласти в каструлю разом з овочами (цибуля, морква) і поставити на вогонь. Як почне закипати, вбивати вогонь на мінімум, щоб бульйон кипів на маленькому вогні. Якщо вируватиме, то прозорим заливне не вийде. У процесі приготування не забувайте знімати піну. Варити рибу потрібно близько 50 хвилин. Коли риба зварилася, дістаємо її з бульйону, повністю відокремлюємо від кісток і ріжемо невеликими шматочками. Бульйон необхідно процідити через марлю, а коли він охолоне додати швидкодіючий желатин, розмішати і трохи підігріти. Рибу скласти у форму, прикрасивши попередньо відвареними креветками, перепелиними яйцями та зеленим горошком, потім залити бульйоном та відправити у холодильник на кілька годин.

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