Набагато краще за холодець: рецепт заливної риби з креветками і перепелиними яйцями
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Головна перевага цієї альтернативи холодцю у тому, що на його приготування не потрібно витрачати весь день
М’ясні страви на новорічному столі – це невід’ємна частина свята. Можна приготувати звичайний холодець, який так люблять гості, або здивувати всіх тортом "Наполеон з м’ясом". А якщо хочеться рибних страв, то пропонуємо рецепт легкої, охолодної та смачної риби, яка точно прикрасить будь-яке свято.
Рецептом заливної риби, яка дуже нагадує холодець, поділилися у Instagram-блозі vkusno.recept.
Як приготувати заливну рибу замість звичайного холодця
Інгредієнти
- Риба (голова, хвіст, стейки або суповий набір) – 600 гр
- Цибуля — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Сіль — на смак
- Желатин — 1 ст.л
- Вода — 500 мл
Для прикрас
- Креветки — 150 гр.
- Перепелині яйця — 4 шт.
- Зелений горошок — 2 ст.л
Приготування
- Рибу помити, очистити скласти в каструлю разом з овочами (цибуля, морква) і поставити на вогонь. Як почне закипати, вбивати вогонь на мінімум, щоб бульйон кипів на маленькому вогні. Якщо вируватиме, то прозорим заливне не вийде.
- У процесі приготування не забувайте знімати піну. Варити рибу потрібно близько 50 хвилин.
- Коли риба зварилася, дістаємо її з бульйону, повністю відокремлюємо від кісток і ріжемо невеликими шматочками.
- Бульйон необхідно процідити через марлю, а коли він охолоне додати швидкодіючий желатин, розмішати і трохи підігріти.
- Рибу скласти у форму, прикрасивши попередньо відвареними креветками, перепелиними яйцями та зеленим горошком, потім залити бульйоном та відправити у холодильник на кілька годин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки і як зберігати новорічні страви, щоби не отруїтися.
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