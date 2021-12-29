Рус

Набагато краще за холодець: рецепт заливної риби з креветками і перепелиними яйцями

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Заливна риба виходить дуже смачною Новина оновлена 29 грудня 2021, 12:00
Заливна риба виходить дуже смачною

Головна перевага цієї альтернативи холодцю у тому, що на його приготування не потрібно витрачати весь день

М’ясні страви на новорічному столі – це невід’ємна частина свята. Можна приготувати звичайний холодець, який так люблять гості, або здивувати всіх тортом "Наполеон з м’ясом". А якщо хочеться рибних страв, то пропонуємо рецепт легкої, охолодної та смачної риби, яка точно прикрасить будь-яке свято.

Рецептом заливної риби, яка дуже нагадує холодець, поділилися у Instagram-блозі vkusno.recept.

Як приготувати заливну рибу замість звичайного холодця

Інгредієнти

  • Риба (голова, хвіст, стейки або суповий набір) – 600 гр
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Сіль — на смак
  • Желатин — 1 ст.л
  • Вода — 500 мл

Для прикрас

  • Креветки — 150 гр.
  • Перепелині яйця — 4 шт.
  • Зелений горошок — 2 ст.л

Приготування

  1. Рибу помити, очистити скласти в каструлю разом з овочами (цибуля, морква) і поставити на вогонь. Як почне закипати, вбивати вогонь на мінімум, щоб бульйон кипів на маленькому вогні. Якщо вируватиме, то прозорим заливне не вийде.
  2. У процесі приготування не забувайте знімати піну. Варити рибу потрібно близько 50 хвилин.
  3. Коли риба зварилася, дістаємо її з бульйону, повністю відокремлюємо від кісток і ріжемо невеликими шматочками.
  4. Бульйон необхідно процідити через марлю, а коли він охолоне додати швидкодіючий желатин, розмішати і трохи підігріти.
  5. Рибу скласти у форму, прикрасивши попередньо відвареними креветками, перепелиними яйцями та зеленим горошком, потім залити бульйоном та відправити у холодильник на кілька годин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки і як зберігати новорічні страви, щоби не отруїтися.

Теги:
#Рецепт #Риба #Рецепти #Холодець
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)