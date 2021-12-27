Як зварити холодець прозорий, як сльоза: 3 головних лайфхаки

Для того, щоб холодець вийшов прозорим, дуже важливо не допускати бурхливого кипіння бульйону.

До Нового року залишилися лічені дні, і, звичайно, багато господинь уже заготовили в холодильнику відмінний шматок м’яса для приготування головної новорічної страви — холодця. Ми вже розповідали вам, як приготувати холодець за класичним рецептом, а також ділилися секретами приготування холодця, який не потрібно варити 5 годин.

Сьогодні ж ми розповімо про основні правила при варінні холодця, завдяки яким він вийде ідеально прозорим. Секретами приготування цієї страви поділилася кухар 4-го розряду Наталія Гофман, повідомляє tutknow.ru.

Як приготувати прозорий холодець: головні поради

Порада № 1. Зливайте першу воду після закипання м’яса. Це забезпечить прозорість холодця та зменшить кількість калорій готової страви.

Порада №2. Після першого бульйону м’ясо промивайте під проточною водою, щоб прибрати прилиплий згорнутий білок.

Порада №3. Не допускайте інтенсивного буріння та кипіння м’яса, саме тоді ваш холодець вийде ідеально прозорим.

Рецепт прозорого холодця на Новий рік

Інгредієнти:

Півень — 1 шт.

Свиняче копито — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Чорний мелений перець — щіпка

Морква – 1 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Часник — 2 зубчики

Запашний перець горошком — 4-5 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Сіль — 1,5 ч.л або за смаком

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Спосіб приготування:

Вимитий і очищений півень наріжте шматочками. Щоб холодець вийшов менш жирним, з півня можна зняти шкірку. Копито добре помийте під проточною водою. Моркву, часник та цибулю добре очистіть і помийте. Копито та шматки м’яса покладіть у каструлю, залийте все це водою і поставте на плиту. Варіть на великому вогні. Доведіть до кипіння та варіть протягом 10 хвилин, періодично знімаючи пінку. Злийте воду і добре промийте м’ясо. Це необхідно, щоб отримати прозорий холодець. У чисту каструлю складіть м’ясо та овочі, залийте водою. Знову доведіть до кипіння, та знизивши температуру варіть під кришкою 5 годин. Після цього посоліть, поперчіть, покладіть лавровий лист, перець горошком і гвоздику. Продовжуйте варити ще 1-2 години. Знімайте сіру пінку з холодця. Зварене м’ясо відокремте від кістки, розберіть його по волокнах або наріжте. Розкладіть його по судочках, в яких готуватимете холодець. Холодець залийте бульйоном через дрібне сито і поставте в холодильник. Через 5-6 годин він буде готовим.

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