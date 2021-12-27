Як зварити холодець прозорий, як сльоза: 3 головних лайфхаки
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Для того, щоб холодець вийшов прозорим, дуже важливо не допускати бурхливого кипіння бульйону.
До Нового року залишилися лічені дні, і, звичайно, багато господинь уже заготовили в холодильнику відмінний шматок м’яса для приготування головної новорічної страви — холодця. Ми вже розповідали вам, як приготувати холодець за класичним рецептом, а також ділилися секретами приготування холодця, який не потрібно варити 5 годин.
Сьогодні ж ми розповімо про основні правила при варінні холодця, завдяки яким він вийде ідеально прозорим. Секретами приготування цієї страви поділилася кухар 4-го розряду Наталія Гофман, повідомляє tutknow.ru.
Як приготувати прозорий холодець: головні поради
Порада № 1. Зливайте першу воду після закипання м’яса. Це забезпечить прозорість холодця та зменшить кількість калорій готової страви.
Порада №2. Після першого бульйону м’ясо промивайте під проточною водою, щоб прибрати прилиплий згорнутий білок.
Порада №3. Не допускайте інтенсивного буріння та кипіння м’яса, саме тоді ваш холодець вийде ідеально прозорим.
Рецепт прозорого холодця на Новий рік
Інгредієнти:
- Півень — 1 шт.
- Свиняче копито — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Чорний мелений перець — щіпка
- Морква – 1 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Запашний перець горошком — 4-5 шт.
- Гвоздика — 2 шт.
- Сіль — 1,5 ч.л або за смаком
Спосіб приготування:
- Вимитий і очищений півень наріжте шматочками. Щоб холодець вийшов менш жирним, з півня можна зняти шкірку. Копито добре помийте під проточною водою.
- Моркву, часник та цибулю добре очистіть і помийте.
- Копито та шматки м’яса покладіть у каструлю, залийте все це водою і поставте на плиту. Варіть на великому вогні. Доведіть до кипіння та варіть протягом 10 хвилин, періодично знімаючи пінку.
- Злийте воду і добре промийте м’ясо. Це необхідно, щоб отримати прозорий холодець.
- У чисту каструлю складіть м’ясо та овочі, залийте водою.
- Знову доведіть до кипіння, та знизивши температуру варіть під кришкою 5 годин. Після цього посоліть, поперчіть, покладіть лавровий лист, перець горошком і гвоздику. Продовжуйте варити ще 1-2 години.
- Знімайте сіру пінку з холодця.
- Зварене м’ясо відокремте від кістки, розберіть його по волокнах або наріжте. Розкладіть його по судочках, в яких готуватимете холодець.
- Холодець залийте бульйоном через дрібне сито і поставте в холодильник. Через 5-6 годин він буде готовим.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт салату "Розкішний", який замінить звичний "Олів’є" на новорічному столі. Також радимо спробувати приготувати незвичайний салат "Новорічна ніч".
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